“Κινούμαι Ηλεκτρικά 2”: Τι πληρώνεται μέχρι την Παρασκευή

Το ποσό που θα καταβληθεί στους διακαιούχους του Προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά 2”.

Την Παρασκευή, 19/4/2024, θα πιστωθεί, με τη 15η σχετική απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 1.141 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ», το ποσό των 4.743.066 ευρώ.

Συνολικά, από τον Νοέμβριο του 2023, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα έχει καταβάλει την επιδότηση σε 6.086 δικαιούχους, με το ποσό των 20.460.992 ευρώ, για αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

