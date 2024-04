Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού μετά τη λήξη της Συνόδου Κορυφής στο Βέλγιο. Τα ελληνοτουρκικά, οι ευρωεκλογές, ο Μπελέρη και η Μέση Ανατολή.

«Παντελώς αδικαιολόγητη» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την αντίδραση της Τουρκίας στην διακήρυξη της χώρας μας για τη δημιουργία θαλάσσιων περιβαλλοντικών πάρκων στο Αιγαίο, ερωτηθείς σχετικώς στη συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαικής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

«Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και μου προκαλεί εντύπωση αυτή η παντελώς αδικαιολόγητη η αντίδραση της Τουρκίας για μία πρωτοβουλία, η οποία στο κάτω κάτω έχει περιβαλλοντικό χαρακτήρα» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και επέμεινε ότι δεν θεωρεί πως η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων σημαίνει πως έχουν αλλάξει αυτόματα οι θέσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Σε ερώτηση για τα συμπεράσματα της Συνόδου για τις ευρωτουρκικές σχέσεις ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι αυτά είναι ικανοποιητικά και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, καθώς βασίζονται στο πλαίσιο των προηγούμενων αποφάσεων του Ευρωπαικού Συμβουλίου που καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις.

«Είναι σαφές ότι η πρόοδος των ευρωτουρκικών σχέσεων επηρεάζεται και από τις εξελίξεις στο Κυπριακό, όπως αποδεικνύεται από τη σχετική παράγραφο στο κείμενο συμπερασμάτων», είπε ο πρωθυπουργός.

Για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ως προς τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής δόθηκε έμφαση στην αποτροπή μιας κλιμάκωσης της σύγκρουσης. «Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ότι στο κείμενο συμπερασμάτων υπάρχει αναφορά και στην κατάσταση στη Γάζα. Η κρίση είναι τέτοια που απαιτεί μια άμεση κατάπαυση του πυρός», επεσήμανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.



«Η υποψηφιότητα του Φρέντυ Μπελέρη έχει αυταπόδεικτα ένα πολύ βαρύ συμβολισμό και νομίζω ότι όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την Ελληνική μειονότητα στην Αλβανία το αντιλαμβάνονται αυτό», απήντησε ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για τις αντιδράσεις, που έχει πυροδοτήσει η υποψηφιότητα του νόμιμα εκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την έκθεση του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού, Ενρίκο Λέτα, για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαικής οικονομίας ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η έκθεση Λέτα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα, όπως η Ελλάδα να λειτουργεί η ενιαία αγορά. Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να υπάρχει μια Ένωση Κεφαλαιογοράς που θα τους επιτρέψει να λειτουργήσουν καλύτερα, αλλά και να επιτρέπει στους ευρωπαίους επενδυτές να επενδύσουν σε ευρωπαικές επιχειρήσεις. Θεωρώ πως θα κάνουμε βήματα προς τη δημιουργία μιας ενιαίας κεφαλαιαγοράς».

Σε ό,τι αφορά στην πρόταση του για έκδοση ευρωομολόγου για την άμυνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «προσωπικά θα διεκδικήσω τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείού».

Σε ερώτηση για την ακρίβεια ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι τον απασχολεί πολύ η ακρίβεια που ασκεί πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και εν όψει του Πάσχα σημείωσε ότι «οι τιμές θα είναι λογικές και δεν θα ξεπεράσουν τα περσινά επίπεδα. Η κυβέρνηση εξακολουθεί με κάθε τρόπο να στηρίζει τα διαθέσιμα εισοδήματα, αλλά και να διορθώνει αδικίες όπως έγινε και με την επέκταση του επιπέδου μητρότητας, η πλατφόρμα για το οποίο άνοιξε σήμερα».

