Οικονομία

Pricefox: 6 τρόποι να εξοικονομήσεις χρήματα στην προετοιμασία του γάμου σου

Οι ειδικοί του Pricefox.gr δίνουν έξυπνες και χρήσιμες συμβουλές για εξοικονόμηση χρημάτων σε ότι αφορά την προετοιμασία, αλλά και την ημέρα του γάμου.

Η διοργάνωση ενός γάμου αποτελεί σίγουρα πρόκληση τόσο για την υπομονή σου όσο και για την τσέπη σου.

Τους περισσότερους τους πιάνει πονοκέφαλος, πανικός με τα υπέρογκα έξοδα και καταλήγουν να θέλουν να εγκαταλείψουν στα μισά της προετοιμασίας (χωρίς όμως να μπορούν, αφού έχουν κλείσει την εκκλησία).

Το Pricefox, ο σύμβουλός σου στην εξοικονόμηση και η πλατφόρμα εύρεσης φθηνής ασφάλειας αυτοκινήτου, σου δίνει 6 τρόπους για να εξοικονομήσεις χρήματα κατά τη διοργάνωση του γάμου σου (χωρίς να στερηθείς τις μικρές χαρές της γιορτής).

Πάμε να δούμε πως:

Παντρευτείτε μία καθημερινή ημέρα.

Ποιος λέει ότι πρέπει να παντρευτείτε Σάββατο;

Η διοργάνωση ενός γάμου την Παρασκευή ή κάποια άλλη μέρα μέσα στην εβδομάδα μπορεί να σου εξοικονομήσει εκατοντάδες ευρώ όσον αφορά στις τιμές του χώρου.

Ναι, ίσως υπάρχει περισσότερο τρέξιμο, αλλά παντρευόμενοι την Παρασκευή εξασφαλίζεις ότι οι καλεσμένοι δεν θα φύγουν επειδή την επόμενη δουλεύουν.

Στείλε το προσκλητήριο σε ηλεκτρονική μορφή.

Αυτή η πρόταση δεν είναι για όσους θέλουν να κάνουν εντύπωση.

Από την άλλη, η επιτυχία του γάμου δεν κρίνεται από την ομορφιά του προσκλητηρίου.

Όταν πρόκειται για την επιλογή προσκλητηρίου, το χαρτί που θα διαλέξεις είναι ένα από τα στοιχεία που θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος του γάμου σας. Μην ξεχνάς όμως ότι μόλις τελειώσει ο γάμος σας (στην καλύτερη) όλοι οι καλεσμένοι θα το πετάξουν στην ανακύκλωση.

Μπορεί η ηλεκτρονική μορφή να μην εντυπωσιάζει τόσο όσο ένα χειροπιαστό προσκλητήριο, ωστόσο υπάρχουν τρόποι να κάνεις την πρόσκληση μοναδική και προσωπική ταυτόχρονα, ακόμη και ηλεκτρονικά.

Άσε που αυξάνεις την πιθανότητα να το κρατήσουν, αφού δεν πιάνει χώρο.

Αγόρασε το νυφικό σου σε bazaar.

Οι περισσότεροι οίκοι διοργανώνουν bazaar νυφικών μία φορά το χρόνο.

Είναι η καλύτερη περίοδος για να αγοράσεις το νυφικό σου, καθώς θα το βρες σε εξαιρετικά χαμηλότερη τιμή από την αρχική του. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει να έχεις αρκετό χρόνο ώστε να προγραμματίσεις το γάμο και να επισκεφθείς ένα τέτοιο bazaar.

Για να διαβάζεις όμως αυτό το άρθρο, ξέρεις ότι ένα επιτυχημένο γαμήλιο τραπέζι απαιτεί μήνες οργάνωσης.

Αγόρασε το κοστούμι στις εκπτώσεις.

Ελάχιστοι από τους γαμπρούς ξαναφοράνε το γαμπριάτικο κοστούμι τους.

Φρόντισε να το αγοράσεις στις εκπτώσεις της αντίστοιχης σεζόν που είναι ο γάμος για να είναι μοντέρνο και φθηνό. Σκέψου ότι μπορεί να το βρεις ακόμη και στη μισή τιμή.

Επίσης, προτείνουμε να το φορέσεις και σε άλλες (κατάλληλες) εκδηλώσεις.

Μείωσε τους καλεσμένους.

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να εξοικονομήσεις χρήματα είναι να μειώσεις τη λίστα των καλεσμένων.

Η διαλογή είναι πάντα δύσκολη κι επίπονη. Κάλεσε μόνο τους πολύ κοντινούς σου ανθρώπους και απόλαυσε το καλύτερο πάρτι της ζωής σου με τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ίσως να μην παρεξηγηθεί όσο φοβάσαι ο θείος που έχεις δει δυο φορές στη ζωή σου, αν δεν τον καλέσεις. Ίσως πάλι και να μη σε νοιάζει.

Μειώνοντας τη λίστα των καλεσμένων, μάλιστα, μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα για να κάνεις το πάρτι πιο πλούσιο και ευχάριστο!

Φτιάξτε μόνοι σας τις μπομπονιέρες.

Οι επαγγελματίες στο χώρο του γάμου μπορεί να κάνουν εξαιρετική δουλειά, ωστόσο εκμεταλλεύονται την πιο σημαντική ημέρα της ζωής σας και χρεώνουν αρκετά για το οτιδήποτε.

Ακόμη κι αν δεν πιάνουν τα χέρια σου, δεν είναι καθόλου δύσκολο να τυλίξεις πέντε κουφέτα σε ένα κομμάτι τούλι και μετά να τα συσκευάσεις σε ένα κομμάτι ύφασμα ή σε ένα σακουλάκι με έναν ωραίο φιόγκο. Εξάλλου, κι αυτά στην ανακύκλωση θα καταλήξουν αφότου φαγωθούν τα κουφέτα.

Το Pricefox.gr σας βοηθά με έξυπνες συμβουλές να ζείτε οικονομικά, ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 40% στην ασφάλεια του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας, αλλά και να βρείτε την πιο συμφέρουσα επιλογή πακέτου ενέργειας για το σπίτι.

