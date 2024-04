Κόσμος

Ιράν: Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια της Τεχεράνης

Τι ανέφερε το πρακτορείο Irna για τις τπήσεις στα αεροδρόμια της Τεχεράνης

Επαναλειτούργησαν σήμερα το πρωί τα δύο αεροδρόμια της Τεχεράνης, αφού η εναέρια κυκλοφορία είχε ανασταλεί λόγω των εκρήξεων που αναφέρθηκαν στο Ιράν.

Τα αεροπλάνα μπορούν και πάλι να προσγειώνονται και να απογειώνονται από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί και το αεροδρόμιο εσωτερικών πτήσεων Μεχραμπάντ, διευκρίνισε το πρακτορείο Irna.

Η ίδια πηγή μετέδωσε ότι μία πτήση από τη Ρώμη, που είχε λάβει εντολή να κατευθυνθεί προς Άγκυρα, αναμένεται στην Τεχεράνη.

"Δεν προκλήθηκαν ζημιές από τη νυκτερινή επίθεση εναντίον του Ιράν", δήλωσε ο ανώτερος αξιωματικός του ιρανικού στρατού Σιαβός Μιχαντούστ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, οι κρότοι που ακούστηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην Ισφαχάν προήλθαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τα οποία έβαλαν εναντίον «ύποπτου αντικειμένου».

