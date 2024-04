Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο για αποκλεισμό των Σπαρτιατών από τις Ευρωεκλογές

Να αποκλεισθεί η ανακήρυξη του συνδυασμού, καθώς η πραγματική ηγεσία του κόμματος ασκείται από τον Κασιδιάρη, λέει το ΠΑΣΟΚ.

Υπόμνημα στον Αρειο Πάγο, με το οποίο ζητά να αποκλειστούν οι Σπαρτιάτες στις προσεχείς ευρωεκλογές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, «η πραγματική ηγεσία του κόμματος ασκείται από τον καταδικασθένα σε ποινή κάθειρξης για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλία Κασιδιάρη».

Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι ο συνδυασμός «δεν πληροί τις προϋποθέσεις κατάρτισης συνδυασμού της παραγράφου 1 του άρθρου 32 π.δ 26/2012» γιατί «η πραγματική ηγεσία του κόμματος ασκείται από τον κ. Ηλία Κασιδιάρη του Παναγιώτη καταδικασθέντα σε ποινή κάθειρξης για την ένταξη και διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης “ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ».

Το υπόμνημα που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ:

