Δίκη Τράμπ: Άντρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από το δικαστήριο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά, περισσότερα στοιχεία, τόσο για τον νεαρό άντρα που αυτοπυρπολήθηκε, όσο και για τους λόγους που το οδήγησαν στην πράξη αυτή.

-

Ένας νεαρός άντρας αυτοπυρπολήθηκε, έξω από τη δικαστική αίθουσα, όπου διεξάγεται η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, στην Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το CNN.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης απομάκρυναν εσπευσμένα το άτομο σε φορείο μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, την ώρα που γινόταν η επιλογή των ενόρκων για την ποινική υπόθεση του Τραμπ.

Η αστυνομία δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστοί και οι λόγοι που οδήγησαν το συγκεκριμένο άτομο σε αυτήν την ενέργεια.

Stellar reporting from CNN:



"An active shooter is in the park outside the courthouse."



"We have a man who has set fire to himself."



"I can smell the burning of some sort of flesh. I can smell the burning of some sort of agent being used as well as accelerate to put that fire.… pic.twitter.com/AhOmMGkNFB