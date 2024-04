Κοινωνία

Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι σε Πήλιο και Καρδίτσα - Σε ποιες περιοχές χιόνισε (βίντεο)

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας. Οι ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες σε περιοχές της Θεσσαλίας. Που καταγράφονται χιονοπτώσεις.

Δεν έλειψαν τα προβλήματα από την κακοκαιρία, η οποία χτυπά την χώρα από το απόγευμα της Παρασκευής.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Θεσσαλία, είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι σε Καρδίτσα και Πήλιο.

Στην Καρδίτσα πλημμύρισαν οι δρόμοι της πόλης, δημιουργώντας κυκλοφοριακά προβλήματα.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το Πήλιο χτυπήθηκε από ισχυρή καταιγίδα λίγο πριν τις 8 το βράδυ, ενώ στο νότιο Πήλιο παρουσιάστηκε και το φαινόμενο χαλαζόπτωσης.

Παρ' όλο που βρισκόμαστε στη μέση της άνοιξης, η κακοκαιρία έφερε μέχρι και χιόνια στα μεγάλα υχόμετρα., όπως για παράδειγμα στην Οξυά της Φθιώτιδας, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.500 μέτρων.

Χιόνι έριξε και στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας στα Γρεβενά.

«Χιονοθύελλα κατά διαστήματα στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Θέση καταφύγιο 1850» σημειώνει η σελίδα Forecast Weather Greece.

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Θεσσαλίας, αλλά και της Θεσσαλονίκης, για ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

“Προειδοποιητικό μήνυμα για ισχυρές καταιγίδες-θυελλώδεις ανέμους από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 19/04/2024 ως το μεσημέρι του Σαββάτου 20/04/2024 στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών”, αναφέρει το μήνυμα του 112.

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας:

Σήμερα Σάββατο, αναμένονται βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ, τα φαινόμενα μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα εμφανίσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στις ακόλουθες περιοχές: Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες (κυρίως Σκιάθο και Σκόπελο), Νότια Πιερία, Βόρεια Εύβοια, νομό Φθιώτιδας (στα βόρεια), νησιά ανατολικού Αιγαίου (κυρίως Χίο και Λέσβο).

