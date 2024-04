Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Δοκιμή σε τεράστια πυραυλική κεφαλή

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την νέα πυραυλική δοκιμή στην οποία προχώρησε το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε χθες Παρασκευή σε δοκιμή κεφαλής πυραύλου κρουζ και σε δοκιμαστική εκτόξευση ενός νέου αντιαεροπορικού πυραύλου, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το απόγευμα της Παρασκευής έγινε δοκιμή ισχύος μιας τεράστιας κεφαλής, σχεδιασμένης για στρατηγικό πύραυλο κρουζ «Hwasal-1 Ra-3», καθώς και δοκιμαστική εκτόξευση νέου τύπου αντιαεροπορικού πυραύλου «Pyoljji-1-2».

Ο στρατηγικός πύραυλος κρουζ της Βόρειας Κορέας πιστεύεται ότι έχει σχεδιαστεί για να φέρει πυρηνική γόμωση.

Δεν υπήρξε μέχρι στιγμής αναφορά από Νότια Κορέα, Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τις συγκεκριμένες δοκιμές.

