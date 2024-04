Οικονομία

Πάσχα - Σκρέκας: Αρνί έως 10 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ

Τι είπε ο Υπ. Ανάπτυξης στον ΑΝΤ1 για την ακρίβεια, τους ελέγχους και τα πρόστιμα στην αγορά. Πότε ενεργοποιούνται το “Καλάθι των νονών” και το “Καλάθι του Πάσχα”.

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 ήταν καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κώστας Σκρέκας.

Ερωτηθείς για τα νέα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε εταιρείες για παραπλάνηση των καταναλωτών, ο κ. Σκρέκας είπε ότι συνεχίζονται αδιάκοπα οι έλεγχοι στην αγορά και τα πρόστιμα στους παραβάτες, υποστηρίζοντας ότι έχουν αποδώσει οι έλεγχοι και τα πρόστιμα καθώς όπως προκύπτει από τους ελέγχους υπάρχουν όλο και λιγότερες παραβάσεις

«Επιβλήθηκαν πρόστιμα σε εταιρείες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και παραπλανητικές εκπτώσεις. Εμείς βάζουμε τάξη στην αγορά, δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οι οποίες μπερδεύουν και θολώνουν το κριτήριο του καταναλωτή και τελικά κοστίζουν περισσότερα στην τσέπη του. Δεν είναι εύκολο για έναν καταναλωτή να παρακολουθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τις τιμές. Εμείς συλλέγουμε ψηφιακά χιλιάδες τιμές και τις συγκρίνουμε. Μία από τις συνηθισμένες πρακτικές είναι η αύξηση των τιμών πριν από τις εκπτώσεις για να κατεβάσουν οι εταιρείες μετά τις τιμές. Οι έλεγχοι έχουν ξεπεράσει τις 40.000 και βλέπουμε ότι η αγορά σιγά-σιγά συμμορφώνεται. Πρέπει να προστατέψουμε τον καταναλωτή», είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στην αναβαθμισμένη πλατφόρμα του e-katanalotis, όπου σημείωσε ότι κάθε καταναλωτής μπορεί από το κινητό του να τραβήξει μια φωτογραφία και να γράψει μια αναφορά, να την στείλει και να δοθεί έναυσμα στην ΔΙΜΕΑ για έλεγχο. Επεσήμανε ότι μέσω της πλατφόρμας μπορεί ο καταναλωτής να φτιάχνει ένα καλάθι με τα ψώνια του και να συγκρίνει τιμές σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ πριν πάει να κάνει τις αγορές του.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε αναφορά στο «Καλάθι του νοικοκυριού», λέγοντας ότι συνολικά βοήθησε την κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι «Ο πληθωρισμός μέσα στο «καλάθι του νοικοκυριού» ήταν χαμηλότερος από τον γενικότερο πληθωρισμό, όπως προέκυψε από την έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού»

Είπε ακόμη ότι τις επόμενες ημέρες ενεργοποιούνται το «Καλάθι των νονών» και το «Καλάθι του Πάσχα», όπου θα περιλαμβάνονται το αρνί και το κατσίκι.

Όπως τόνισε ο κ. Σκρέκας, «ο στόχος για την τιμή του αρνιού στο «Καλάθι του Πάσχα» είναι να είναι στα 10 ευρώ και χαμηλότερα. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε το κέρδος των παραγωγών, θέλουμε να περιορίσουμε το περιθώριο κέρδους των μεσαζόντων, αυτή είναι η πίεση προς τις αλυσίδες, για να μείνει η τιμή λιανικής στα 10 ευρώ και κάτω, γιατί πρέπει και να πουληθούν αυτά τα προϊόντα, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα για όλη την αλυσίδα της παραγωγής από τους κτηνοτρόφους και πάνω. Πρέπει όλοι να περιορίσουν τα κέρδη τους για να μπορέσουν οι καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους».

Απαντώντας σε κτηνοτρόφο από την Θεσσαλία, που έκανε λόγο για μεγάλο κόστος παραγωγής, ειδικά στην πολύπαθη περιοχή όπου εκείνος δραστηριοποιείται, ο Κώστας Σκρέκας υπενθύμισε ότι εκλέγεται στα Τρίκαλα και γνωρίζει καλά την κατάσταση, προσθέτοντας ότι «έχουμε πολλά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν πάνω από 30.000 αιτήσεις γεωργών και κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί, οι υπηρεσίες δουλεύουν νυχθημερόν για να μπορέσουν να αποζημιωθούν δίκαια οι πληγέντες από την κακοκαιρία στην Θεσσαλία».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας, που παραμένει το μείζον πρόβλημα για τα νοικυκορία, ο κ. Σκρέκας είπε ότι έχουν γίνει βήματα αντιμετώπισης του και συνεχίζεται η μάχη, χωρίς κανείς να μπορεί να πει ότι έχει επέλθει η επιθυμητή μείωση τιμών. Είπε ωστόσο ότι «αν δείτε τον πληθωρισμό των τροφίμων, τον Ιανουάριο ήταν 8,3% και τον Μάρτιο έπεσε στο 5,3%, κατά 40%. Έχουμε λάβει μέτρα και έχουν αρχίσει να αποδίδουν όπως πχ. σε καθαριστικά σπιτιού και βρεφικές πάνες, όπου έχουμε αποπληθωριστικές τάσεις στις τιμές. Δεν πρόκειται να εφησυχάσουμε. Είδατε ότι στο ρεύμα πήραμε μέτρα και στην πορεία απέδωσαν».

