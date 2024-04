Αθλητικά

Basket League: Μπασκετμπολίστας ξυλοκόπησε την σύντροφο του

Η γυναίκα κατέθεσε μήνυση για σωματικές βλάβες κατά του συντρόφου της.

Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του συντρόφου της, ο οποίος είναι Αμερικανός μπασκετμπολίστας της ομάδας του Περιστερίου, έκανε μια 26χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 26χρονη -επίσης μπασκετμπολίστρια- σύντροφος του 30χρονου Αμερικανού μπασκετμπολίστα, πήγε χθες Παρασκευή, στο γραφείο ενδοοιικογενειακής βίας του Α.Τ. Ομόνοιας και τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία.

Συγκεκριμένα κατήγγειλε, ότι στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο 30χρονος κατά τη διάρκεια ενός τσακωμού την χαστούκισε, την έπιασε από τον λαιμό και την δάγκωσε στην πλάτη.

Όταν ρωτήθηκε για την διεύθυνση του σπιτιού του συντρόφου της, δήλωσε πως δεν την θυμάται, ενώ μάλιστα αρνήθηκε να πάει με τις δυνάμεις των αρχών στην περιοχή, ώστε να τους καθοδηγήσει.

Οι αστυνομικοί, αναζήτησαν τον 30χρονο χθες στο ΟΑΚΑ, όπου διεξαγόταν ο αγώνας Παναθηναϊκός-Περιστέρι. Ο 30χρονος όμως δεν πήρε μέρος στον αγώνα, αφού είχε δηλώσει ασθένεια.

Η 26χρονη κατέθεσε μήνυση για σωματικές βλάβες.

