Σαραντάπορο - Βασιλική Πλεξίδα: Φόρος τιμής για τα 7 χρόνια από την πτώση του ελικοπτέρου (εικόνες)

Το συγκινητικό μήνυμα της Βασιλικής Πλεξίδα, της μοναδικής επιζήσασας της μοιραίας πτώσης ελικοπτέρου στο Σαραντάπορο.

Σαν σήμερα 19 Απριλίου του 2017, η Αρχιλοχίας Βασιλική Πλεξίδα ήταν η μόνη επιζήσασα από την πτώση του στρατιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή του Σαρανταπόρου Ελασσόνας.

Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στα σύνορα των νομών Λάρισας και Κοζάνης με τα υπόλοιπα 4 μέλη του πληρώματος να χάνουν τη ζωή τους.

Οι τέσσερις νεκροί Αξιωματικοί ήταν οι: Ταγματάρχης (ΑΣ) Δημοσθένης Γούλας, Κυβερνήτης, Υπολοχαγός (ΑΣ) Κωνσταντίνος Χατζής, Συγκυβερνήτης, Υποστράτηγος Ιωάννης Τζανιδάκης, Υποδιοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, Συνταγματάρχης (ΤΘ) Θωμάς Αδάμου, Επιτελής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Η Αρχιλοχίας (ΑΣ) Βασιλική Πλεξίδα με καταγωγή από τα Τρίκαλα, εντοπίστηκε τραυματισμένη εκτός κινδύνου και διακομίστηκε στο 424 ΓΣΝΣ Θεσσαλονίκης.

Η ίδια με ανάρτησή της συγκλονίζει για μια ακόμη φορά, επτά χρόνια μετά το συγκλονιστικό δυστύχημα και το θαύμα που βίωσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση της

"Εφτά χρόνια συμπληρώνονται από το Μέγιστο και Πολλαπλό Θαύμα της Παναγίας μας της Ακρωτηριανής Σερφιώτισας Θεραπεύτριας προς εμένα την ανάξια. Μέγιστο και Πολλαπλό το Θαύμα, διότι ξεκινάει από τη διάσωση μου, μέχρι την ταχεία, ολική ανάρρωση των πολλαπλών, σοβαρών καταγμάτων και τραυμάτων μου. Σε ευχαριστώ Παναγιά μου από τα βάθη της καρδιάς μου και της ψυχής μου για το Δώρο της Λύτρωσης της ζωής που μου χάρισες. Θα κηρύττω με την δύναμη τού Θεού το Μέγιστο Θαύμα σου για να δυναμώσει η Πίστη όλων για τα "Έσχατα Γεγονότα", όπως εσύ μου ζήτησες και επιθυμείς. Η Πίστη μας είναι το μεγαλύτερο όπλο το οποίο διαθέτουμε. Όπλο Βαρύ και Αήττητο! Όλοι εμείς οι Έλληνες λοιπόν ,πρέπει να ξυπνήσουμε από τη λήθη, όπου είναι η μάστιγα της κοινωνίας μας σήμερα και όλοι μαζί ενωμένοι και με γνώμονα μας την Ακράδαντο Πίστη,την Προσευχή και το Θάρρος μας, να εξοντώσουμε τους εχθρούς του πολύπαθου Έθνους μας των Ελλήνων και της Λαμπρής μας της Ορθοδοξίας! Το Θάρρος Άπτεται της Νίκης!!!

Υ.Γ: Σκέπαζε Παναγία μου τις ψυχές των Μαρτύρων και Ηρώων Συναδέλφων μου και δώρισε δύναμη και υπομονή στους οικείους αυτών. Εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού μας να φέρει την Ανάσταση στις ψυχές όλων μας!!! Καλό Πάσχα!!!"





