Πολιτική

Ευρωεκλοκές - Νίκη: Η τελική λίστα των 42 υποψήφιων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς διαμορφώνεται η τελική λίστα του κόμματος "Νίκη".

-

Η «Νίκη» ανακοίνωσε και τους τέσσερις τελευταίους υποψηφίους ευρωβουλευτές, κλείνοντας το ευρωψηφοδέλτιό της. Είναι οι,

Κυρσανίδης Δημήτρης, Θεσσαλονίκη, πέντε φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Παρκούρ.

Μπαγλατζή Ξενιά Σοφία, Αλμυρός Βόλου, Γεωπόνος Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην Ειδικότητα Γεωργίας και Βελτίωσης Φυτών, Οινολόγος

Τάκης Αντώνιος, Καβάλα, Ειδικός Καρδιολόγος και

Χατζή Μαρία, Φλώρινα, Αεροσυνοδός, Φοιτήτρια Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ.

Η τελική λίστα των 42 υποψηφίων ευρωβουλευτών του κόμματος διαμοεφώνεται ως εξής:

Αναδιώτης Νικόλαος, Αίγιο Ηθοποιός.

Ανθρακεύς Γεώργιος, Αθήνα Δρ. Νομικής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, Δικηγόρος Αθηνών και Μεταδιδακτορικός ερευνητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ασμαφυλίδου Γκέργκη Μαρία 'Αλιμος Αττικής, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Σχεδιάστρια Αρχιτεκτονικής Χώρου.

Βλαχόπουλος Γεώργιος, Μόναχο, Γερμανία Δικηγόρος.

Βολονάκη Δέσποινα, Ρόδος Εκπαιδευτικός- Μουσικός.

Γανωτή Μάρθα, Βόλος Συνταξιούχος Τραπεζικός Υπάλληλος

Γεροδημήτρης Γεώργιος, Αθήνα Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστήριων.

Γιοβανοπούλου Μαρία, Ημαθία Αγρότισσα- Γεωπόνος Τεχνολόγος.

Εμμανουηλίδης Κυριάκος, Αθήνα Ιδιοκτήτης ταξιδιωτικού γραφείου.

Ζλατίντση Παρασκευή, Σέρρες Τραπεζικός Υπάλληλος, MBA, CRO, CCO.

Ηλιόπουλος Φώτης, Πάτρα Ειδικός Ορθοδοντικός.

Δρ. Δέσποινα Ιατρίδου, Βρυξέλλες - Λάρισα, Διδάκτωρ Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Γάνδης (Βέλγιο) - Απόφοιτος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.. Σύμβουλος Κτηνιατρικών θεμάτων Ευρωπαΐκής Νομοθεσίας. Έχει διατελέσει ανώτερη σύμβουλος (Senior Policy Officer) επί σειρά ετών στην ομοσπονδία των Εθνικών Κτηνιατρικών Φορέων της Ευρώπης, σύμβουλος και νομικός εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εθνικών Φορέων Κτηνιάτρων που απασχολούνται στην Εκπαίδευση, την Έρευνα και τη Βιομηχανία, μέλος - εκπρόσωπος των κτηνιάτρων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (European Medicines Agency - EMA), μέλος ομάδων αξιολόγησης και π. Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κτηνιατρικής εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Κτηνιατρικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Γενική Γραμματέας του Μη Κυβερνητικού Φορέα αξιολόγησης προγραμμάτων Δια-βίου Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Ιντζές Ιωάννης, Πιερία Αντιστράτηγος ε.α. Τομεάρχης Εθνικής 'Αμυνας ΝΙΚΗΣ.

Καλαιτζαντωνάκης Σπυρίδων Εμμανουήλ, Ρέθυμνο Αγιογράφος.

Καλυβιώτης Ραφαήλ, Αθήνα Πολιτικός Επιστήμονας υπ. διδάκτορας Γεωπολιτικής Σσντονιστής Δικτύου Ελλήνων. Συντηρητικών, στέλεχος στον ναυτιλιακό κλάδο τακτικός αρθρογράφος στις εφημερίδες Εστία και Δημοκρατία. Συνιδρυτής της ενημερωτικής ιστοσελίδας newsfire.gr. Διαχειριστής του πολιτικού καναλιού Right2thebone.

Καραϊσκος Κωνσταντίνος, Κομοτηνή Καθηγητής Μέσης εκπαίδευσης Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής με την Παράταξη Πολιτών Σπάρτακος πρ Διευθυντής εφημερίδας ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Κουτρής Σταύρος, Πολίχνιτος Λέσβου Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Διοικητής 98 ΑΔΤΕ "Μεραρχίας Αρχιπελάγους" Τέως πρόεδρος της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.

Κυριακού Κωνσταντίνος, Αθήνα(Με καταγωγή από Β. Ήπειρο) Συγγραφέας - Δικηγόρος.

Κυρσανίδης Δημήτρης, Θεσσαλονίκη, 5 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Παρκούρ.

Κωστίδης Αβραάμ, Θεσσαλονίκη. Ξεναγός.

Λιάβα Κωνσταντίνα Γερμανία Νομικός, υποψήφιος διδάκτωρ Νομικής.

Μαγγίνα Μαρία, Αθήνα Επικοινωνιολόγος.

Μαγγίνας Νικόλαος, Έβρος Δικηγόρος Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc στην περιβαλλοντική πολιτική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου.

Μακρυδάκη Φιλοθέη. Φοροτεχνικός Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ιδιωτών Αρθρογράφος

Μαρκούδης Λυκούργος, Αθήνα, Επικοινωνιολόγος, Δημοσιογράφος, Ραδιοφωνικός Παραγωγός, Τηλεπαρουσιαστής, Πτυχ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ, MA in Media Management ΜΑ στη Δογματική Θεολογία, MSc στον Θρησκευτικό και Προσκυνηματικό Τουρισμό.

Μεταλληνός Δημήτριος, Κέρκυρα Δρ. Ιστορίας πτ. Θεολογίας και Γερμανικής Φιλολογίας Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Ιονίου Πανεπιστημίου Δημοτικός Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Μπαλιάκας Κωνσταντίνος, Κοζάνη, Γεωλόγος πετρελαίου MSc.

Μπαγλατζή Ξενιά Σοφία, Αλμυρός Βόλου, Γεωπόνος Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην Ειδικότητα Γεωργίας και Βελτίωσης Φυτών, Οινολόγος.

Νάνου Κωνσταντίνα, Θεσσαλονίκη Δρ Γεωπόνος - Επιστήμων Τεχνολογίας Τροφίμων.

Ντουλμπέρης Μιχάλης, Ελβετία. Ειδικός Γαστρεντερολόγος, Ειδικός Παθολόγος Διδάκτωρ ΑΠΘ και Πανεπιστημίου Βέρνης.

Πελίδου Συγκλητή-Ερριέτα, Θεσσαλονίκη Ιατρός Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σαμαράς Χριστιανίδης Ανέστης , Αριδαία Οικονομολόγος.

Σταλίδης Ανδρέας, Μεγ. Βρετανία Ανάπτυξη και επαλήθευση μαθηματικών μοντέλων για τη διαχείριση κινδύνου στον χώρο της ενέργειας και εμπορεύσιμων αγαθών Δημιουργός του ηλεκτρονικού περιοδικού Αντίβαρο Συντάκτης άρθρων γνώμης στην Εστία.

Τάκης Αντώνιος, Καβάλα, Ειδικός Καρδιολόγος.

Τζέμη Μαρία Θεσσαλονίκη Χειρουργός Οδοντίατρος (DDs) υποψήφια MSc "Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας" της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.

Τσαρούχα Ζωή, Θεσσαλονίκη Φιλόλογος π. Διοικητικό μέλος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ελλάδας

Τσελέντης Γεράσιμος ('Ακης), Αθήνα Καθηγητής Σεισμολογίας Παν/μιου Αθηνών Δ/ντης Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Διευθυντής Εθνικού Κέντρου Τσουνάμι.

Φούσα Αθηνά, Ιωάννινα Νομικός Επιχειρηματίας.

Φράγκου Δέσποινα, Καβάλα. ΕΛΚΕΠΑ, Σχολή Λογιστών Μηχανογράφων, Εθνική Ακαδημία Διοίκησης Επιχειρήσεων ΗΠΑ,-Executive Diploma in Management, -Master of Business Administration, (Accreditation as Executive Strategist). 'Ανεργη.

Χατζή Μαρία, Φλώρινα, Αεροσυνοδός, Φοιτήτρια Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ.

Χατζηδάκης Κωνσταντίνος, Σύρος, Αξιωματικός Βατραχανθρώπων Λ.Σ ε.α.

Χιωτακάκος Δημήτριος, Αττική, Διδάκτωρ Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σύμβουλος Επιχειρήσεων.