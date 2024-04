Αθλητικά

ΟΦΗ - Βόλος: εύκολη νίκη για την ομάδα του Ηρακλείου

Ο Γιον Τοράλ, "καθάρισε" το παιχνίδι για τους γηπεδούχους που κέρδισαν εύκολα τον Βόλο.

Με τον Γιον Τοράλ να σημειώνει από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο ο ΟΦΗ δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει στο «Θ. Βαρδινογιάννης» τον Βόλο με 2-1, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των πλέι άουτ του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Ηρακλείου βελτίωσε τη θέση της στην κατάταξη και ταυτόχρονα υποχρέωσε τους φιλοξενούμενους στην πρώτη ήττα τους στο μίνι πρωτάθλημα, με τους Θεσσαλούς να περιμένουν τώρα τα αποτελέσματα Παναιτωλικού (στην Τρίπολη) και της Κηφισιάς (στο Περιστέρι) για να κάνουν τους υπολογισμούς τους.

Στο πρώτο ημίχρονο ο ρυθμός ήταν καλός, με τους γηπεδούχους ανώτερους στα σημεία. Οι παίκτες του Δέλλα είδαν τελικά την προσπάθειά τους να ανταμείβεται στο 28ο λεπτό με το γκολ του Γιον Τοράλ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία ύστερα από μια φάση διαρκείας στην περιοχή των Θεσσαλών και νίκησε τον Κόβατς με ωραίο πλασέ.

Ο Βόλος προσπάθησε να βγάλει αντίδραση μετά το 0-1 αλλά δεν κατόρθωσε να απειλήσει με αξιώσεις ως το ημίχρονο, σε αντίθεση με τους Ηρακλειώτες που είχαν μια δεύτερη καλή στιγμή στο 42΄, με τον Μπάκου να σουτάρει μέσα από την περιοχή αλλά αδύναμα και να στέλνει την μπάλα στον Κόβατς.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν και στο δεύτερο μέρος πολύ επιθετικά, ο Κόβατς έκανε μεγάλη απόκρουση σε κοντινή κεφαλιά του Ισέκα στο 48΄ αλλά στο επόμενο δεν είχε απάντηση στο νέο εξαιρετικό τελείωμα του Τοράλ, ο οποίος διπλασίασε μέσα από την περιοχή.

Ο Βόλος φάνηκε στο παιχνίδι για πρώτη φορά στο 52΄, όταν σε ένα γύρισμα της μπάλας από την αριστερή πλευρά ο Βούρος έδιωξε με προβολή, στέλνοντας την μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Χριστογεώργου, ενώ στο 63΄ απείλησε για δεύτερη φορά με το δυνατό αλλά άστοχο σουτ του Ασεχνούν, για να διαμορφωθεί το τελικό σκορ από το αυτογκόλ του Λαμπρόπουλου στο 90΄+1.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Ανδριανός

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μαρινάκης - Ντε Καμπς

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΟΦΗ (Τραϊανός Δέλλας): Χριστογεώργος, Μαρινάκης (72΄ Λαμπρόπουλος), Βούρος, Λουκάο, Θοράρινσον, Μπάκιτς, Μεγιάδο (79΄ Γκλάζερ), Τοράλ (64΄ Γκαγέγκος), Ριέρα, Μπάκου (72΄ Μοσκέρα), Ισέκα (79΄ Φελίπε Λουίζ)

ΒΟΛΟΣ (Χρήστος Κόντης): Κόβατς, Άλχο, Καλογερόπουλος, Λούνα (85΄ Κίτσος), Ντε Καμπς (62΄ Τρουιγέ), Τσοκάνης, Γκλάβτσιτς, Μύγας (62΄ Μπερτόλιο), Κόμπα, Ασεχνούν (70΄ Ποπέσκου), Γκαρσία (70΄ Μωραΐτης)

