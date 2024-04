Κόσμος

Αμπάς: Οι Παλαιστίνιοι θα επανεξετάσουν τις σχέσεις με τις ΗΠΑ μετά το βέτο για τον ΟΗΕ

Οι «εχθρικές θέσεις» που έχει λάβει η Ουάσιγκτον «έχουν προκαλέσει άνευ προηγουμένου οργή στον παλαιστινιακό λαό» δήλωσε

Η Παλαιστινιακή Αρχή θα επανεξετάσει τις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ μετά το βέτο της Ουάσιγκτον στο αίτημα των Παλαιστινίων να γίνουν πλήρες μέλος του ΟΗΕ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς σε συνέντευξη με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος είπε πως η Παλαιστίνη βρίσκεται στην αρχή μιας νέας και απαιτητικής φάσης, με πολλές επιλογές μπροστά της, λέγοντας πως η ηγεσία των Παλαιστινίων θα επανεξετάσει τις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ «προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των συμφερόντων του λαού μας, την υπόθεσή μας και τα δικαιώματά μας».

Δήλωσε ακόμη πως η παλαιστινιακή ηγεσία «θα αναπτύξει μια νέα στρατηγική για να προστατεύσει τις παλαιστινιακές εθνικές αποφάσεις ανεξάρτητα και να ακολουθήσει μια παλαιστινιακή ατζέντα αντί ένα αμερικανικό όραμα ή περιφερειακές ατζέντες». Τόνισε ακόμη πως η Παλαιστίνη «δεν θα παραμείνει όμηρος πολιτικών που έχουν αποδείξει ότι απέτυχαν και έχουν εκτεθεί σε όλο τον κόσμο».

Διευκρίνισε πως οι εχθρικές θέσεις που έχει λάβει η τρέχουσα κυβέρνηση των ΗΠΑ «έχουν προκαλέσει άνευ προηγουμένου οργή στον παλαιστινιακό λαό και στους πληθυσμούς της περιοχής ωθώντας πιθανόν την περιοχή σε μεγαλύτερη αστάθεια, χάος και τρομοκρατία».

Προειδοποίησε πως η συνεχιζόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ, σε συνδυασμό με τη σφοδρή επίθεση στην υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες UNRWA που έχει σκοπό τη λιμοκτονία των Παλαιστινίων, μπορεί να οδηγήσει την περιοχή στο χείλος της καταστροφής.

