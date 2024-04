Αθλητικά

Super League: “Διπλό” παραμονής του Παναιτωλικού στην Τρίπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αγρινιώτες ξεκίνησαν το παιχνίδι με στόχο να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και το πέτυχαν,

-

Ο Παναιτωλικός στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, πέρασε νικηφόρα (2-0) από την Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα κι έκανε το βαθμολογικό άλμα που επιζητούσε, καθώς έφτασε στους 30 βαθμούς και άφησε πίσω του Βόλο και Κηφισιά.

Οι Αγρινιώτες ξεκίνησαν το παιχνίδι με στόχο να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και το πέτυχαν, αφού στο πρώτο τέταρτο κυριάρχησαν κι έφταναν με άνεση στην αντίπαλη περιοχή, απειλώντας στο 4΄ με σουτ του Λομόνακο, στο 7΄ με την μόλις άστοχη προσπάθεια του Ντίας και στο 8΄ με την φοβερή επέμβαση του Τσιφτσή, σε σουτ του Ντίας και πάλι.

Ο Αστέρας «απάντησε» στο 22΄ με μια ωραία εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλο που έφερε τον Πίτσου να κάνει το τελείωμα με το εξωτερικό, αλλά ο Τσάβες απέκρουσε σε κόρνερ. Τελικά τα «Καναρίνια» άνοιξαν το σκορ στο 31ο λεπτό στην τρίτη και... φαρμακερή τελική του Ντίας: από σέντρα του Τορεχόν η άμυνα των γηπεδούχων απέτυχε να απομακρύνει και ο στράικερ του Παναιτωλικού άδραξε την ευκαιρία και νίκησε τον Τσιφτσή.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο και στο δεύτερο ημίχρονο, με την ομάδα του Πετράκη να είναι καλύτερη και να επιζητεί την ασφαλιστική δικλείδα για το «διπλό», την οποία βρήκε τελικώς στο 67ο λεπτό, όταν σε νέα ολιγωρία της άμυνας του Αστέρα ο Ντίας από εκτελεστής έγινε δημιουργός, «σερβίροντας» την ασίστ στον Ζοάο Πέδρο που διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Παναγιώτης-Ραφαήλ Τσιάρας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Λύρατζης - Πέρες

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Λύρατζης (88΄ Γκαρσία), Πίτσου, Καστάνιο, Χουχούμης (62΄ Άλβαρες), Γιαμπλόνσκι, Γκος (80΄ Αλάγκμπε), Παλάσιος (62΄ Ζουγλής), Μπαρτόλο (46΄ Μάντζης), Ρεγκίς, Μιριτέλο.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Μαυρίας, Οικονόμου, Μαλής (79΄ Ντουάρτε), Ταμπίτζε, Τορεχόν, Λιάβας (62΄ Χατζηθεοδωρίδης), Πέρες (82΄ Τσιγγάρας), Χουάνπι, Λομόνακο (62΄ Ζοάο Πέδρο), Ντίας (82΄ Ντουάρτε).

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Βουλή των Αντιπροσώπων: Εγκρίθηκε το πακέτο βοήθειας σε Ουκρανία και Ισραήλ

Σαραντάπορο - Βασιλική Πλεξίδα: Φόρος τιμής για τα 7 χρόνια από την πτώση του ελικοπτέρου (εικόνες)

Πειραιάς - Κατάρρευση κτηρίου: θρήνος στο “τελευταίο αντίο” για τον αστυνομικό (εικόνες)