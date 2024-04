Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα, 21 Απριλίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Ιερομάρτυρος Ιανουαρίου επισκόπου Βενεβενδού (†305) και των συν αυτώ: Πρόκλου, Σώσσου και Φαίστου, των διακόνων Δησιδερίου Αναγνώστου, Ακουτίωνος και Ευτυχίου.

Αλεξάνδρας της βασιλίσσης και των συν αύτη: Απολλώ, Ισαακίου και Κοδράτου.

Μαξίμου πατριάρχου Κων/πόλεως (†434)και Αναστασίου του Σιναΐτου (†685).

Καρόλου.

Γιορτάζουν οι :

Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξω, Αλέκα, Σάντρα, Σάσα

Ιανουάριος

Ιανός, Ιανή

Φαίστος, Φαιστή, Φαιστίνα Ο άγιος Μάξιμος έζησε επί αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β` του μικρού και καταγόταν από την παλαιά Ρώμη, από την οποία και μετέβη στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έλαμψε με τις πλούσιες αρετές του, την αυστηρότητα της ζωής του και το απαράμιλλο ήθος του. Αναγνωρίζοντας όλα αυτά τα χαρίσματα καθώς και την ευφυΐα του και την πολυμάθειά του, ο Πατριάρχης Σισίνιος τον χειροτόνησε Πρεσβύτερο. Όταν αργότερα εκοιμήθη ο Σισίνιος τον διαδέχθηκε στον Πατριαρχικό Θρόνο ο αιρετικός Νεστόριος, εναντίον των αιρετικών δοξασιών του οποίου αντέδρασε σθεναρά ο Μάξιμος. Μετά την καθαίρεση και την εξορία του Νεστορίου στο θρόνο ανήλθε ο Μάξιμος με την θερμή υποστήριξη τόσο του αυτοκράτορα όσο και του πιστού λαού της Βασιλεύουσας. Επί των ημερών του η ειρήνη επανήλθε στην Εκκλησία, πολλά δε έργα φιλανθρωπίας συνετελέσθησαν. Ποίμανε το ποίμνιό του για δυόμισι χρόνια (431-434) και εκοιμήθη ειρηνικά. Η δε σύναξή του τελούνταν στους Αγίους Αποστόλους.

Είναι η Ε΄ Κυριακή των Νηστειών.