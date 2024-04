Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Ο μέσος χρόνος αναμονής κλήσης στο 100 είναι μικρότερος από 5 δευτερόλεπτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση της ΕΛΑΣ, σε καταγγελία για την αναμονή στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης.

-

Σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αναφέρονται σε καταγγελία πολίτη, σύμφωνα με την οποία, σε κλήση που πραγματοποίησε στο τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής (100), τέθηκε σε μεγάλη αναμονή, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Κατόπιν σχετικών διαταγών της νέας Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής ενισχύεται συνεχώς, με αποτέλεσμα το αστυνομικό προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου (100) ανά βάρδια να έχει διπλασιαστεί.

Στο πλαίσιο αυτό, ο μέσος χρόνος αναμονής κλήσης στο 100 είναι μικρότερος από 5 δευτερόλεπτα.

Ενδεικτικά, το τριήμερο 17-19 Απριλίου 2024, διάστημα το οποίο αφορά η εν λόγω καταγγελία, σε συνολικά -20.022- κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 100, ο χρόνος ανταπόκρισης των τηλεφωνητών ήταν ο εξής:

Από 1 έως 5 δευτερόλεπτα στο 85,52% των κλήσεων (-17.123- κλήσεις)

Από 6 έως 20 δευτερόλεπτα στο 13,67% των κλήσεων (-2.736- κλήσεις),

Από 21 έως 30 δευτερόλεπτα στο 0,74% των κλήσεων (-148- κλήσεις)

Από 31 έως 60 δευτερόλεπτα στο 0,07% των κλήσεων (-15- κλήσεις)

Από 60 δευτερόλεπτα και πάνω, καμία κλήση.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί που εργάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο, αυτή την περίοδο εκπαιδεύονται από ειδικευμένους ψυχολόγους και επιστήμονες, με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων τους για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των περιστατικών.

Η Ελληνική Αστυνομία, με μοναδικό γνώμονα την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας και την πρόληψη και αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων φαινομένων, είναι δίπλα στους πολίτες αδιάλειπτα, εκτελώντας με υψηλό αίσθημα ευθύνης το καθήκον της.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΗΠΑ: “Φρένο” στο TikTok από την Βουλή των Αντιπροσώπων

Γκύζη: Έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας