Παράξενα

Σπερχειάδα: Ύψωσαν σημαία της Χούντας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σάλος προκλήθηκε όταν άγνωστοι, ύψωσαν τη σημαία της Χούντας σε αγροτικό συνεταιρισμό στη Σπερχειάδα.

-

Έντονες αντιδράσεις προκλήθηκαν στην Σπερχειάδα όταν, το Σάββατο, λίγες ώρες πριν την επέτειο του Πραξικόπηματος της 21ης Απριλίου, άγνωστοι ύψωσαν στις αποθήκες του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαμίας μια σημαία της Χούντας.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τοπικό ρεπορτάζ του fonografos.net, ο υπεύθυνος της αποθήκης, υπέστειλε την σημαία της χούντας και ξαναύψωσε την ελληνική.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Μακρακώμης, Πάνο Κοντογιώργο, το περιστατικό έγινε αντιληπτό χθες το μεσημέρι και είναι η πρώτη φορά που στην περιοχή συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία, με εντολή εισαγγελέα και αναζητούνται ο δράστης ή οι δράστες.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: “Φρένο” στο TikTok από την Βουλή των Αντιπροσώπων

Γκύζη: Έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας

Κως - Θάνατος βρέφους: Ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, μώλωπες και εκδορές βρέθηκαν στο σώμα του