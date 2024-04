Πολιτισμός

Δήμαρχος Λονδίνου: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να “μοιράζονται” με την Ελλάδα

Η διαμάχη μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας για την ιδιοκτησία των Μαρμάρων έφτασε στην κορύφωσή της τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο Ρίσι Σούνακ ακύρωσε τις συνομιλίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την τελευταία στιγμή.

Σε συνέντευξή του σε ελληνική εφημερίδα ο δήμαρχος του Λονδίνου Sadiq Khan υποστήριξε ότι οι εμβληματικοί θησαυροί του Βρετανικού Μουσείου πρέπει να «μοιράζονται» με την Ελλάδα, γράφει η Telegraph. Όπως εξήγησε, θα ήταν «υπέροχο» αν οι άνθρωποι δεν έπρεπε να έρθουν στο Λονδίνο για να δουν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Επαίνεσε επίσης τον George Osborne, τον πρώην καγκελάριο των Τόρις, ο οποίος προεδρεύει του μουσείου, για τη «θέλησή» του να καταλήξει σε συμφωνία, όπως μεταδίδει o ανταποκριτής του ΑΝΤ1, στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.

Σημειώνεται ειδικότερα ότι η παρέμβαση, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τις δημαρχιακές εκλογές, επικρίθηκε από πηγές των Συντηρητικών που κατηγόρησαν τον Khan ότι προσπάθησε να αποσπάσει την προσοχή του από τις επιδόσεις του σχετικά με το έγκλημα και τις μεταφορές. Η συνεχιζόμενη διαμάχη μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας σχετικά με την ιδιοκτησία των Μαρμάρων έφτασε στην κορύφωσή της τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο Rishi Sunak ακύρωσε τις συνομιλίες με τον Έλληνα ομόλογό του την τελευταία στιγμή.

Μιλώντας συγκεκριμένα στην καθημερινή εφημερίδα Τα Νέα, ο Khan είπε: «Μου αρέσει το γεγονός ότι οι Έλληνες έρχονται εδώ για να δουν αυτά τα έργα τέχνης, τα μάρμαρα, την ιστορία. Αλλά δεν θα ήταν υπέροχο αν οι άνθρωποι δεν έπρεπε να έρθουν στο Λονδίνο για να τους δουν;». Ο επί δύο θητείες δήμαρχος των Εργατικών πρόσθεσε: «Δεν μου φαίνεται ακατόρθωτο να υπάρξει μια συμφωνία όπου αυτά τα πραγματικά πολύτιμα, ανεκτίμητα Μάρμαρα να μπορούν να μοιραστούν».

Τα Μάρμαρα υπόκεινται στον νόμο του Βρετανικού Μουσείου του 1963, ο οποίος απαγορεύει στο μουσείο να διαθέτει τη συλλογή του, εκτός από έναν μικρό αριθμό εξαιρέσεων. Ωστόσο, ο Khan είπε: «Η κυβέρνηση πρέπει να αναγνωρίσει ότι βρισκόμαστε τώρα στο 2024». «Νομίζω ότι το Βρετανικό Μουσείο, η Βρετανική Κυβέρνηση και η Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει σίγουρα να είναι σε θέση να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Αυτά τα τρία εμπλεκόμενα μέρη διοικούνται από λογικούς ανθρώπους και σε γενικές γραμμές όταν πρόκειται για λογικά πράγματα θα πρέπει να είναι δυνατή μια συμφωνία». Εξέφρασε την ελπίδα ότι μια κυβέρνηση των Εργατικών υπό την ηγεσία του Sir Keir Starmer θα επιλύσει τη διαφορά και επέκρινε την τρέχουσα κυβέρνηση ότι «φοβάται τους δεξιούς οπαδούς της». Επεσήμανε το παράδειγμα του Μουσείου Horniman στο νότιο Λονδίνο, το οποίο έχει επιστρέψει ορισμένα από τα εκθέματά του στη Ρωσία. Είπε επίσης για τη φαινομενική συμπάθεια του Osborne για την ιδέα μιας συμφωνίας: «Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές ότι ο George Osborne διαθέτει τη βούληση για κάτι τέτοιο».

Πηγή κοντά στη Susan Hall , την υποψήφια των Συντηρητικών για δήμαρχος, είπε: «Ο Sadiq Khan θα πει ή θα κάνει σχεδόν οτιδήποτε για να αποσπάσει την προσοχή του από την αποτυχία του να αντιμετωπίσει το έγκλημα και το γεγονός ότι τα σχέδιά του για πληρωμή ανά μίλι έχουν αποκαλυφθεί.» «Τα Μάρμαρα είναι μια όμορφη συλλογή, αλλά ο Sadiq Khan θέλει να φέρει έναν νέο φόρο για να χρεώσει όποιον έρχεται να τα δει για κάθε μίλι που διανύουν στη σπουδαία πόλη μας», πρόσθεσε.«Οι Λονδρέζοι χρειάζονται έναν δήμαρχο που να ακούει και να εστιάζει στη μείωση της εγκληματικότητας, και να σταματήσει τα σχέδια πληρωμής ανά μίλι του Sadiq Khan – και αυτό ακριβώς θα πάρουν με τη Susan Hall», κατέληξε.

