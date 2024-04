Αθλητικά

Super League: Ο Πανσερραϊκός εξασφάλισε την παραμονή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα των Σερρών παραμένει στην μεγάλη κατηγορία, μετά και το αποτέλεσμα του αγώνα για την 5η αγωνιστική των play out.

-

Ο Πανσερραϊκός έδωσε συνέχεια στην εφετινή καλή πορεία του στη Σούπερ Λίγκα, καθώς επικράτησε με 2-1 στις Σέρρες του υποβιβασμένου από χθες ΠΑΣ Γιάννινα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των πλέι άουτ και δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωσή τους ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ταυτόχρονα διασφάλισε μαθηματικά την παραμονή του.

Σε ένα παιχνίδι ελεύθερο η πρώτη ευκαιρία του αγώνα ανήκε στους φιλοξενούμενους που είχαν δοκάρι στο 22΄, όταν στο συρτό σουτ του Ροσέρο ο Κατσίκας έπεσε στη γωνία του αλλά η μπάλα χτύπησε στο κάθετο δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Το σκορ στο δημοτικό γήπεδο των Σερρών άνοιξε στο 29ο λεπτό για τα «Λιοντάρια» ο Τομάς, ο οποίος μετέφερε την μπάλα χωρίς να συναντήσει αντίσταση και με έναν αριστερό «κεραυνό» την έστειλε αρχικά στο δοκάρι κι εν συνεχεία στα δίχτυα του Αθανασίου.

Στο 45ο λεπτό ανέτρεψε τον Μπετανκόρ εντός της περιοχής. Αρχικά ο βοηθός σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ αλλά διαπιστώθηκε πως δεν ήταν και ο Ουάρντα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του από την άσπρη βούλα, στο 45΄+4.

Η απάντηση από τους Γιαννιώτες ήρθε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο: στο 63΄ ο Δεληγιαννίδης υπέπεσε σε παράβαση επί του Λεό και ο Κόντε που ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι ευστόχησε από τα 11 βήματα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Εραμούσπε σούταρε ύστερα από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα κόντραρε σε σώμα και ο Γούλερι την έδιωξε περάσει την γραμμή στην τελευταία μεγάλη φάση του αγώνα, η λήξη του οποίου βρήκε την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία επικεφαλής στην κούρσα των πλέι άουτ, μετά τις χθεσινές ήττες Αστέρα Τρίπολης και ΟΦΗ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στάθης Γκορτσίλας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ουεντραόγκο, Αυλωνίτης, Ουάρντα - Εραμούσπε, Κιάκος, Καραχάλιος

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Κατσίκας, Μπέργκστρομ, Δεληγιαννίδης, Αυλωνίτης, Πεταυράκης, Ουεντραόγκο, Οικονόμου (77΄ Στάικος), Τομάς (88΄ Ντανκερλούι), Ουάρντα, Άλεξιτς (77΄ Χατζηστραβός), Μπετανκόρ (65΄ Γούλερι)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασίου, Σόρια, Παντελάκης (49΄ Μπακαδήμας), Εραμούσπε, Κιάκος (46΄ Πανάγου), Τζίνο (59΄ Μπεγκαλά), Ριένστρα (46΄ Κύρκος), Καραχάλιος, Λέο (72΄ Παμλίδης), Ροσέρο, Κόντε.





Ειδήσεις σήμερα:

Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης: αν η γυναίκα δεν επιστρέψει σπίτι, τα παιδιά θα εγκληματούν (βίντεο)

Θάνατος βρέφους - Κως: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σπερχειάδα: Ύψωσαν σημαία της Χούντας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό (βίντεο)