Τουρκία: Επιχείρηση κατά του ISIS με δεκάδες συλλήψεις (βίντεο)

Τι δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος, σχετικά με την Τουρκική Ασυνομία για την συνολική επιχείρηση κατά του ISIS η οποία εξελίσσεται στη χώρα.

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια ανακοίνωσε την Κυριακή ότι 36 ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων «BOZDOGAN-27» κατά του ISIS στην Κωνσταντινούπολη, το Εσκισεχίρ, τη Σμύρνη και την Καισάρεια.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Υπουργός έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Θέλω το αγαπητό μας έθνος να το μάθει αυτό. Για την ειρήνη, την ενότητα και την αλληλεγγύη της χώρας μας, δεν θα ανεχτούμε τρομοκράτες. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με αποφασιστικότητα με τις ανώτερες προσπάθειες των δυνάμεων ασφαλείας μας.

Υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Διεύθυνσης Πληροφοριών Ασφαλείας και του Τμήματος Αντιτρομοκρατικής. Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τα Επαρχιακά Αστυνομικά Τμήματα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS σε 4 επαρχίες: Κωνσταντινούπολη, Εσκισεχίρ, Σμύρνη και Καισαρεία.

Στην Κωνσταντινούπολη, συνελήφθησαν 15 ύποπτοι που διαπιστώθηκε ότι έστειλαν χρήματα σε άτομο που ασκούσε οικονομικές δραστηριότητες μέσω του λογαριασμού X της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και διαπιστώθηκε ότι είχαν επαφή με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Στην Καισάρεια συνελήφθησαν 5 ύποπτοι που δραστηριοποιούνταν στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS και παρείχαν φάρμακα και προμήθειες σε τραυματίες εντός της οργάνωσης.

Στη Σμύρνη συνελήφθησαν 14 ύποπτοι που δρούσαν στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS.

Δύο ύποπτοι που δρούσαν στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS συνελήφθησαν στο Εσκισεχίρ.

Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων: Κατασχέθηκαν κυνηγετικά όπλα, πιστόλια χωρίς άδεια, μεγάλες ποσότητες συναλλάγματος και τουρκικές λίρες καιμεγάλος αριθμός ψηφιακού υλικού.

Συγχαίρω τους Ήρωες Αστυνομικούς μας που πραγματοποίησαν τις επιχειρήσεις. Ο Θεός να μην αφήσει τις πέτρες να αγγίξουν τα πόδια σας. Οι προσευχές του έθνους μας είναι μαζί σας».

