Η Ολυμπιακή Φλόγα στη Θεσσαλονίκη: Ενθουσιώδης η υποδοχή παρά τη βροχή (βίντεο)

Από ποια σημεία της συμπρωτεύουσας πέρασε η Φλόγα. Ποιες οι εκδηλώσεις υποδοχής από επισήμους και πλήθος.

Η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε την Κυριακή την Ολυμπιακή Φλόγα των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην πόλη Βαγγέλης Κοκολάκος, την φλόγα υποδέχθηκε στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης στο ύψος του γλυπτού «Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου», ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

Ακολούθησε, σύμφωνα με το πρόγραμμα, άφιξη της αντιπροσωπείας των επισήμων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής και έπαρση σημαιών, με την ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου και των Εθνικών Ύμνων Γαλλίας και Ελλάδας από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων, ενώ η τελετή ολοκληρώθηκε με πρόγραμμα παραδοσιακών χορών από το Τμήμα Ελληνικών Χορών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, προηγήθηκε η άφιξη της Φλόγας και τελετή υποδοχής της στην Τούμπα και το Ολυμπιακό Μουσείο.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα διανυκτερεύσει στο χώρο των «Ομπρελών Ζογγολόπουλου» και στις 08.24 π.μ. της Δευτέρας 22.04, θα αναχωρήσει με τερματικό προορισμό τον Βυζαντινό Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα.

