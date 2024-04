Τεχνολογία - Επιστήμη

Σκύλος - ρομπότ: Ο Έλληνας που προγραμμάτισε τον “Spot” μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν η εκδήλωση στο Λονδίνο, με νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας Ελλήνων επιστημόνων, που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Του Ισαάκ Καριπίδη, ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Ο Σποτ (“Spot”) είναι ένα πασίγνωστο τετράποδο ρομπότ της Boston Dynamics. Ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι η πολύ καλή ισορροπία που έχει, ακόμη και σε άκρως ανώμαλα εδάφη. Ζυγίζει 27 κιλά και κοστίζει 70.000 ευρώ.

Η ομάδα Robotic Perception and Learning, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, το έχει προγραμματίσει και πλέον είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και τους ανθρώπους με ένα δικό του τρόπο, εκπληρώνοντας συγκεκριμένες εργασίες και αποστολές, σύντομα και αποδοτικά.

Επικεφαλής της ομάδας, είναι ο Έλληνας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ρομποτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Δημήτρης Κανούλας.

Όπως δηλώνει στον ΑΝΤ1, «Αυτό το ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς. Στην βιομηχανία για να μπορέσεις να εκπληρώσεις κάποιες εργασίες, οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες και δύσκολες για τον άνθρωπο. Στο αγροτικό τομέα, να βοηθήσεις τους ανθρώπους να κουβαλάνε βαριά φορτία. Ή σε καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες για τον άνθρωπο, για παράδειγμα μετά από έναν σεισμό, μετά από μια πυρκαγιά να μπορείς να βρεις επιζώντες και να μπορέσεις να βοηθήσεις τους πυροσβέστες και την πολιτική προστασία να εκπληρώσουν το έργο τους γρηγορότερα».

O Σποτ παρουσιάστηκε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης νεοφυών εταιρειών τεχνολογίας, στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου.

Συνολικά 11 εταιρείες έδωσαν ηχηρό «παρών», καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην Ιατρική μέχρι και την ψηφιακή Τέχνη.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Hellenic Tech Network, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προωθεί τη συνεργασία νέων εταιρειών τεχνολογίας ελληνικών συμφερόντων.

