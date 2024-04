Τεχνολογία - Επιστήμη

Tik Tok προς ΗΠΑ: Θα τα πούμε στα δικαστήρια

Αποφασισμένη να εξαντλήσει όλα τα νομικά μέσα που έχει στη διάθέση της η κινεζική μητρική ByteDance πριν σκεφτεί την αναζήτηση αγοραστή

Αντιμέτωπο με υπαρξιακή κρίση στην πιο σημαντική αγορά του βρίσκεται το Tik Tok. Το άκρως δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, που ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance, είδε μέσα στο Σαββατοκύριακο τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ να ψηφίζουν το νομοσχέδιο που του δίνει προθεσμία λίγων μηνών να βάλει πωλητήριο στις αμερικανικές του δραστηριότητες ή να τις κλείσει. Τη σκυτάλη θα πάρει μέσα στις επόμενες ημέρες η Γερουσία και εάν δώσει το πράσινο φως, τότε ο Τζο Μπάιντεν θα υπογράψει την εντολή σε νόμο.

Σε υπόμνημά του προς τους υπαλλήλους του, το Tik Tok δηλώνει αποφασισμένο – σε περίπτωση που υπογραφεί ο νόμος – να τον αμφισβητήσει δικαστικά και όχι να παραδώσει τα όπλα, βάζοντας λουκέτο ή ψάχνοντας για αγοραστή. «Πρόκειται για μία άνευ προηγουμένου συμφωνία ανάμεσα στον επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή και τον πρόεδρο. Από τη στιγμή που το σχέδιο θα γίνει νόμος, θα προσφύγουμε στα δικαστήρια» γράφει στο υπόμνημα ο επικεφαλής δημόσιας πολιτικής του Tik Tok για την αμερικανική ήπειρο, Μάικλ Μπέκερμαν.

Μάχη έως τέλους

Η κινεζικά ελεγχόμενη πλατφόρμα είχε περάσει χρόνια προσπαθώντας να πείσει την αμερικανική κυβέρνηση ότι δεν συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια. Τελικά δεν το πέτυχε, δεχόμενο μάλιστα διακομματικά πυρά. Ο Μπέκερμαν τόνισε πως το νομοσχέδιο που ουσιαστικά λέει «πουλήστε το ή κλείστο το», είναι «προφανής παραβίαση» της Πρώτης Τροπολογίας δικαιωμάτων για τους 170 εκατομμύρια Αμερικανούς χρήστες, ενώ θα έχει «καταστροφικές συνέπειες» για τα 7 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις. «Θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη» διεμήνυσε στο υπόμνημα, που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg News.

