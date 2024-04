Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Δευτέρα, μας φέρνει μυστικά και συναισθηματική φόρτιση (βίντεο)

Αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα για την Δευτέρα και για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Η Πανσέληνος στο Σκορπιό φέρνει μυστικά, αλλά ίσως και αποκαλύψεις και εκπλήξεις» είπε αρχικά η αστρολόγος.

«Πέρα όμως από τα μυστικά, η περίοδος κρύβει μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση και ένταση» είπε στη συνέχεια και μας προέτρεψε, όσους αναζητούμε ησυχία και απαλλαγή από προβληματισμούς, να περιμένουμε μέχρι τη λήξη της Πανσελήνου αυτής.

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το πρωινό”:

