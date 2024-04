Life

“The 2Night Show”: “Ψυχοκόρες” και ανεξιχνίαστες υποθέσεις την Δευτέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία ηθοποιός και ένας ιδιωτικός ερευνητής, ξετυλίγουν τις ζωές τους στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show".

-

Απόψε, Δευτέρα 22 Απριλίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τη Νεκταρία Γιαννουδάκη. Η αγαπημένη ηθοποιός από την επιτυχημένη σειρά «Ψυχοκόρες» του ΑΝΤ1 μιλάει για τα παιδικά της χρόνια στην Κρήτη, για την αυστηρή οικογένεια και για το μεγάλο όνειρό της, την υποκριτική. Τι όνειρα είχαν οι γονείς της για την ίδια; Γιατί δεν φιλήθηκε ποτέ με κάποιον από τους ρόλους της; Στη συνέχεια, μιλάει για τις «Ψυχοκόρες» και για την Αρχοντούλα, που από θύμα γίνεται θύτης στο σπίτι της οικογένειας Κοτρώτση. Ποιο μυστικό τη δένει με την αφεντικίνα της; Γιατί φέρεται με σκληρότητα στις Ψυχοκόρες; Τέλος, μας δίνει ραντεβού στην παράσταση «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» στο θέατρο Αργώ και εξηγεί γιατί την ενδιαφέρουν περισσότερο οι «κακοί» ρόλοι.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Χάρης Βεραμόν, ο ιδιωτικός ερευνητής που εξιχνιάζει υποθέσεις που συγκλόνισαν την Ελλάδα αλλά μπήκαν στο αρχείο. Τι συνέβη στην Αννούλα, που εξαφανίστηκε από τη Μάνη σε ηλικία δυόμιση ετών; Γιατί στην υπόθεση του ορκωτού λογιστή δεν είχαν πάρει δείγμα DNA από κανέναν; Τι συνέβη με την εξαφάνιση της Ολυμπίας από την Καλογρέζα; Τέλος, με αφορμή το βιβλίο του «Οι Μυστηριώδεις Εξαφανίσεις της Ελλάδας», εξηγεί όλα τα περίεργα που συμβαίνουν στις ανεξιχνίαστες υποθέσεις της χώρας μας.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και κάθε Τετάρτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer:

#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

Ειδήσεις σήμερα:

Νίσυρος: “Ανοίγουν στόματα” για παρενόχληση παιδιών από τον αρχαιοφύλακα

Γυναικοκτονία Κυριακής – Τζούλη: Όλα δείχνουν πως το υλικό από τις κάμερες μονταρίστηκε

Μητσοτάκης από Ρέντη: Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι συνεχής (εικόνες)