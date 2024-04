Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος: Η Εκκλησία δεν εκδικείται, αλλά...

Τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με αφορμή το περιστατικό με το χαστούκι στην βουλευτή, Αγγελική Δελικάρη.

«Η Εκκλησία δεν εκδικείται. Αγαπάει, αλλά δεν φεύγει από τις θέσεις της», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, για επιθέσεις που δέχονται πολιτικοί, με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ειδικότερα, κατόπιν ερώτησης δημοσιογράφου για τις επιθέσεις σε πολιτικούς με αφορμή την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας τόνισε: «Τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν είναι σωστές. Η Εκκλησία είναι αγάπη. Παραπονιέται, λέει τις θέσεις της, είναι σταθερή σε αυτές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγάπη είναι εκείνη η οποία είναι πάνω από όλα, καθώς, επίσης, η ευγένεια και η ανοχή. Αυτά τα περιστατικά οφείλονται και στην παιδεία του καθενός και στην επίδραση μερικών ανθρώπων οι οποίοι εκλαμβάνουν πολλά πράγματα της Εκκλησίας σαν εκδίκηση. Η Εκκλησία, όμως, δεν εκδικείται. Αγαπάει, αλλά δεν φεύγει από τις θέσεις της».

Τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε στην Καβάλα, όταν η βουλευτής της ΝΔ, Αγγελική Δεληκάρη, δέχθηκε το πρωί της Κυριακής στην εκκλησία, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, επίθεση από γυναίκα.

