Πολιτική

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησε ως δικηγόρος, να συλληφθεί πρόεδρος δικαστηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια γεγονότα οδήγησαν στη σύγκρουση της προέδρου της "Πλεύσης Ελευθερίας" με πρόεδρο έδρας ενώπιν της οποίας συζητείτο, υπόθεσή της.

-

Ένταση που έφτασε στα άκρα σημειώθηκε την Δευτέρα 22.04 στο δικαστικό μέγαρο του Βόλου, όπου η δικηγόρος και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να συλληφθεί η πρόεδρος της έδρας.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα thenewspaper.gr , όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια δίκης μετά από τη μήνυση κατά των Θωμά Κλημόπουλου και Αριστείδη Φραγκουδάκη, εκπροσώπων πολιτών για το νερό, από 22 δημοτικούς σύμβουλους του Δήμο Βόλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της εξέτασης των μαρτύρων, αφού αρχικά ζήτησε να κρατηθούν δύο μάρτυρες για ψευδομαρτυρία, στη συνέχεια κάλεσε στην αστυνομία για να συλληφθεί και η πρόεδρος του δικαστηρίου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι αστυνομικοί ζήτησαν από την κ. Κωνσταντόπουλου να κλείσει το τηλέφωνο της, ενώ η συνήγορος υπεράσπισης χαρακτήρισε την πρόεδρο της έδρας ως «γελοίο πρόσωπο».

Ειδήσεις σήμερα:

Νίσυρος: “Ανοίγουν στόματα” για παρενόχληση παιδιών από τον αρχαιοφύλακα

Γυναικοκτονία Κυριακής – Τζούλη: Όλα δείχνουν πως το υλικό από τις κάμερες μονταρίστηκε

Δημήτρης Κόκοτας: Ξεκίνησε σταδιακά η προσπάθεια αφύπνισης του