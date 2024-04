Αθλητικά

F1 - GP Σανγκάης: η διπλή νίκη του... ααταμάτητου Φερστάπεν (εικόνες)

Θρίαμβος για τον Φερστάπεν στο ανατρεπτικό 5ο Grand Prix του πρωταθλήματος, που μεταδόθηκε αποκλειστικά από το ANT1+ και τον ΑΝΤ1.

Το 5Ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα, και μεταδόθηκε ζωντανά, αποκλειστικά, την Κυριακή 21 Απριλίου, από το ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα από τον ΑΝΤ1, είχε μεγάλο νικητή τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος σε μια επίδειξη δύναμης σημείωσε δύο νίκες, στο sprint και στον κυρίως αγώνα, και αναδείχτηκε ο απόλυτος κυρίαρχος του αγώνα.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show» του ΑΝΤ1+, στο τιμόνι της παρουσίασης ήταν οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης και Μαρία Θωμά, και μεταξύ άλλων, παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη του Βάλτερι Μπότας, που αναφέρθηκε στον μεγάλο αριθμό των 24 αγώνων της Formula 1. Δείτε το σχετικό βίντεο :

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 5o GRAND PRIX ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Βροχή, τρία αυτοκίνητα ασφαλείας (ένα εικονικό, δύο κανονικά), συγκρούσεις, ανατροπές, διαφορετικές στρατηγικές, υπέρμετρη φθορά, αλλά τίποτα δεν σταματούσε τον πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, αυτό το Σαββατοκύριακο. Πήρε άνετη νίκη στο Sprint του Σαββάτου, μπροστά από Χάμιλτον, Πέρεζ και τις δύο Ferrari και συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό στον αγώνα της Κυριακής.

Ο Μαξ Φερστάπεν, στον κυρίως αγώνα, διατήρησε το προβάδισμα της pole στην πρώτη στροφή και κυριάρχησε χωρίς κανένα πρόβλημα. Πίσω του, η εξέλιξη του αγώνα είχε δυο στάδια: Το πρώτο μέρος ήταν προβλέψιμο, χωρίς ιδιαίτερο σασπένς, αλλά στο δεύτερο μέρος, υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Στην αποχώρηση του αυτοκινήτου ασφαλείας, που έφερε η εγκατάλειψη του Μπότας, ο Πέρεζ έκοψε για να πάρει φόρα προκαλώντας ντόμινο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει ο Ρικιάρντο τον Πιάστρι και ο Στρολ τον Ρικιάρντο. Οι δύο εγκατέλειψαν, ενώ ο Πιάστρι συνέχισε με προβλήματα στην ισορροπία κρατήματος του μονοθέσιου. Ο Νόρις κατάφερε να κρατηθεί μπροστά από τον Λεκλέρκ και, όταν ο Πέρεζ μπήκε στα πιτ, ανέβηκε 2ος. Ο Μεξικάνος πέρασε τη Ferrari, αλλά δεν είχε ρυθμό να πιάσει την McLaren. Πιο πίσω, ο Αλόνσο, που είχε βάλει τη μαλακή γόμα, υποχρεώθηκε σ’ ένα πιτ στοπ παραπάνω, το οποίο τον έριξε από την 7η θέση εκτός δεκάδας. Ο Ισπανός επανήλθε με φρέσκο σετ μέσης γόμας και έκανε μερικά εντυπωσιακά προσπεράσματα, που τον επανάφεραν τελικά στην 7η θέση. Το πέσιμο της καρό σημαίας, έφερε προβληματισμό στα στρατόπεδα της Aston Martin, της Ferrari αλλά και της Mercedes, καθώς η απόδοσή τους, δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε.

Επόμενο αγώνα με διαμόρφωση Sprint, θα έχουμε στο Μαϊάμι, το Πάσχα. Για 2ο συνεχόμενο γύρο, θα έχουμε μορφή Sprint, που σημαίνει μόνο μία περίοδο ελεύθερων δοκιμών και κατατακτήριες δοκιμές Sprint, τη Μεγάλη Παρασκευή 3 Μαΐου. Το Μεγάλο Σάββατο 4 Μαΐου, θα έχουμε αγώνα Sprint και τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix, ενώ θα ακολουθήσει ο κανονικός αγώνας την Κυριακή του Πάσχα, 5 Μαΐου, ζωντανά, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+.

Στη βαθμολογία των οδηγών, ο Φερστάπεν μετά τις δύο νίκες σε Sprint και Race, έχει πλέον 110 βαθμούς, ο Πέρεζ ακολουθεί με 85 και ο Λεκλέρκ με 76. Αντίστοιχα, στους κατασκευαστές η RBR έχει 195 βαθμούς, η Ferrari 151 και η McLaren 96.

Δείτε ένα βίντεο με τα καλύτερα στιγμιότυπα της θριαμβευτικής νίκης του Μαξ Φερστάπεν:





Η τελική κατάταξη στο 5Ο Grand Prix της Formula 1 στην Κίνα ήταν:

Δείτε τις δηλώσεις των Φερστάπεν, Νόρις και Πέρεζ, μετά το τέλος του αγώνα:





Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

Οι πιλότοι της Formula 1, δίνουν το επόμενο ραντεβού, την Κυριακή του Πάσχα, 5 Μαΐου, στις 23:00, στο Μαϊάμι της Φλόριντας των ΗΠΑ, για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων. Όλο το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix της Αμερικής, θα μεταδοθεί ζωντανά, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα από τον ΑΝΤ1. Μη χάσετε στιγμή!

