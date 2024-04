Τουρκία: Η “μοναξιά” του Στάινμαγερ και η επίσκεψη Ερντογάν στο Ιράκ… συνοδεία μαχητικών αεροπλάνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος κατά την διάρκεια της κεκλεισμένων των θυρών, συνάντησής του με Ιρακινούς αξιωματούχους. Πότε αναμένεται να συναντηθεί με τον Γερμανό ομόλογό του.

-

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον ομόλογό του του Ιράκ, Αμπντούλ Λατίφ Ρασίντ, στη Βαγδάτη όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Το προηγούμενο διάστημα, πολιτικοί αναλυτές στην Τουρκία χαρακτήριζαν ιστορική την επίσκεψη του προέδρου Ερντογάν, ο οποίος τελευταία φορά είχε επισκεφθεί τη Βαγδάτη πριν από 12 χρόνια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του Τούρκου προέδρου στην ιρακινή πρωτεύουσα θα υπογραφούν πάνω από 20 συμφωνίες.

Η τουρκική πλευρά δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε δύο συμφωνίες: Η πρώτη αφορά στην από κοινού στρατιωτική αντιμετώπιση των Κούρδων ανταρτών του ΡΚΚ, που χρησιμοποιούν ως ορμητήριο τους το Βόρειο Ιράκ. Η Τουρκία και ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν έχει προαναγγείλει ότι εντός του καλοκαιριού θα γίνει μεγάλη επιχείρηση του τουρκικού στρατού στο Βόρειο Ιράκ για την εκκαθάριση της περιοχής από το ΡΚΚ και προς αυτή την κατεύθυνση η Άγκυρα αναζητά τη συνεργασία της Βαγδάτης.

Το δεύτερο σημαντικό θέμα που ζητά η Τουρκία από το Ιράκ είναι η υπογραφή συμφωνίας για τη δημιουργία του σχεδιαζόμενου από την Άγκυρα οδικού άξονα που θα ενώνει τον Περσικό Κόλπο με την Τουρκία, δημιουργώντας έναν άξονα μεταφορών εναλλακτικό και ανταγωνιστικό προς τον σχεδιαζόμενο εμπορικό ναυτικό και σιδηροδρομικό άξονα που θα ξεκινάει από την Ινδία και μέσω της Αραβικής Χερσονήσου και του Ισραήλ θα καταλήγει στη Μεσόγειο και από εκεί στα λιμάνια της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Για το πληττόμενο από λειψυδρία Ιράκ βαρύνουσας σημασίας είναι η υπογραφή συμφωνίας για την παροχή από την Τουρκία νερού.

Η συνάντηση έγινε κεκλεισμένων των θυρών και ελάχιστες λεπτομέρειες δόθηκαν στη δημοσιότητα για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, το Κουρδικό και η κατάσταση των τουρκογενών Τουρκομάνων στο Βόρειο Ιράκ ήταν από τα βασικά θέματα που έθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην ανακοίνωση σημειώνεται: «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει προσδοκίες από το Ιράκ όσον αφορά στην καταπολέμηση της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK και ότι το Ιράκ πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε μορφή τρομοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό για τη σταθερότητα του Ιράκ οι σχέσεις μεταξύ της Βαγδάτης και της περιφερειακής κυβέρνησης του Βορείου Ιράκ να επανέλθουν στον σωστό δρόμο και οι Τουρκομάνοι να έχουν στη θέση που τους αξίζει. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι τα βήματα που θα γίνουν από την Τουρκία και το Ιράκ την επόμενη περίοδο από κοινού θα συμβάλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη και ευημερία. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες να σταματήσει η ισραηλινή καταπίεση στη Γάζα και ότι οι ισλαμικές χώρες θα πρέπει να ενεργήσουν ενωμένες σε αυτή τη διαδικασία».

Τον Τούρκο πρόεδρο στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης υποδέχθηκαν ο Ιρακινός πρωθυπουργός και άλλοι αξιωματούχοι.

Για την άφιξη του Ερντογάν ελήφθησαν αυστηρά ασφαλείας στην ιρακινή πρωτεύουσα, όπου μετέβησαν μεταξύ άλλων και άνδρες των τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Πρόεδρος συνοδευόταν από την 152 Μοίρα Καταδρομών. Η εφημερίδα Τουρκιγέ, ανέφερε πως πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου στη Βαγδάτη και στο Ερμπίλ και πως λήφθηκαν ειδικές προφυλάξεις κατά των πυραύλων πυραύλων που χτυπούν διάφορα μέρη του Ιράκ, ενώ αεροσκάφη της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας μετέφεραν εξοπλισμό και προσωπικό στις δύο περιοχές στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας.

Ο Ερντογάν συνοδευόταν από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Ερλικαγιά, τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, τον υπουργό Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, άλλους υπουργούς, τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, τον διευθυντή Επικοινωνίας Φαχρετίν Αλτούν και τον διπλωματικό σύμβουλό του Ακίφ Καγκατάι Κιλίτς.

Κατά τη διάρκεια της μονοήμερης επίσκεψής του ο Ερντογάν θα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντανί, ενώ μετά τη Βαγδάτη, θα επισκεφθεί επίσης το Ερμπίλ, πρωτεύουσα της αυτόνομης κουρδικής κυβέρνησης στο βόρειο Ιράκ.

Επίσκεψη Στάινμαγερ στην Τουρκία

Στην Τουρκία έφτασε για πρώτη φορά σήμερα για 3ημερη επίσκεψη ο Πρόεδρος της Γερμανίας Σταϊνμάγερ για την 100η επέτειο των γερμανο - τουρκικών διπλωματικών σχέσεων. Συναντήθηκε με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και μεθαύριο με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά τη διάρκεια της 3ήμερης επίσκεψης, ο πρώτος σταθμός του Σταϊνμάγερ θα είναι ο σταθμός Sirkeci της Κωνσταντινούπολης, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι από την Τουρκία ξεκινούν με τρένο για να πάνε στη Γερμανία. Ο Σταϊνμάγερ θα συναντηθεί επίσης με εκπροσώπους επιχειρήσεων, επιστήμης, τέχνης, αθλητικών κύκλων και μη κυβερνητικών οργανώσεων στο πλαίσιο διαφόρων εκδηλώσεων.

Όπως μεταδίδουν τουρκικές πηγές, χαμηλή υποδοχή είχε στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης ο Γερμανός Πρόεδρος , αναφέροντας ότι κανένας επίσημος αξιωματούχος της κυβέρνησης δεν τον υποδέχτηκε παρά μόνο ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ. Ο Σταϊνμάγερ πήρε μαζί του έναν κεμπάπ από το Βερολίνο ως ένδειξη των στενών προσωπικών του δεσμών με την Τουρκία.

???? #Turkey ??#Istanbul



??German President Frank Walter Steinmeier paid an official visit to Turkey and has been welcomed by Istanbul Governor Davut Gul in airport.



Chancellor Olaf Scholz had been welcomed by deputy mayor of Chongqing in China. Turks are definitely kinder… pic.twitter.com/mRmOHHktbu