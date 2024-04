Οικονομία

Ημέρα της Γης: Για 4η χρονιά η ΔΕΗ ηλεκτροδοτεί 4,3 εκατ. νοικοκυριά αποκλειστικά από ΑΠΕ

Ενέργεια αποκλειστικά δεσμευμένη από ΑΠΕ για 24 ώρες, μέσα από την υπηρεσία «GreenPass». Μείωση κατά 34%, των εκπομπών CO2 από 14,8 εκατ. τόνους το 2022 σε 9,7 εκατ. τόνους το 2023.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Για 4η συνεχή χρονιά ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα της Γης, στις 22 Απριλίου, ηλεκτροδοτώντας 4.300.000 νοικοκυριά για 24 ώρες, με ενέργεια αποκλειστικά δεσμευμένη από ΑΠΕ, μέσα από την υπηρεσία «GreenPass» που εγγυάται πως όση ποσότητα ενέργειας καταναλώνεται από τα νοικοκυριά, τόση παράγεται και δεσμεύεται από Ανανεώσιμες Πηγές.

Με κεντρικό της μήνυμα για το 2024, «Δεν είναι απλώς μία ημέρα, αλλά ένα κίνημα», η Ημέρα της Γης δεσμεύεται να βάλει τέλος στα πλαστικά και τους ρύπους για χάρη της υγείας των ανθρώπων και του πλανήτη, ενώ παράλληλα καλεί τα κράτη, τους πολίτες και τους οργανισμούς, παγκοσμίως, να συντονιστούν με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους γύρω από περιβαλλοντικά θέματα.

Όμιλος ΔΕΗ: Στρατηγική και δράσεις για ένα βιώσιμο μέλλον

Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα πιο «πράσινο» και βιώσιμο μέλλον, ο Όμιλος ΔΕΗ υλοποιεί ήδη τον ενεργειακό μετασχηματισμό του, επενδύοντας σημαντικά στην αύξηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και στη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων στο πλαίσιο του πλάνου αποανθρακοποίησης, το οποίο υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς. Λιγνιτικές μονάδες καθαρής ισχύος 1,9GW, έχουν ήδη αποσυρθεί και πλέον αντικαθίστανται από νέες μονάδες ΑΠΕ, σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ, ύψους €9 δισ. Η ΔΕΗ, έχοντας ως όραμα να γίνει ηγέτιδα εταιρεία καθαρής ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλάζει και χτίζει νέες βάσεις για το μέλλον. Μέσα σε μόλις ένα χρόνο σημείωσε μείωση κατά 34% στις άμεσες εκπομπές CO 2 των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν από 14,8 εκατ. τόνους το 2022 σε 9,7 εκατ. τόνους το 2023.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο της διοίκησης του Ομίλου ΔΕΗ για το 2024-2026, το επόμενο διάστημα χαρακτηρίζεται ως η τριετία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή, καθώς, μέχρι το τέλος του 2026, η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ του Ομίλου θα διπλασιαστεί φτάνοντας τα 8,9GW. Σήμερα, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν το 43% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10,7 GW του Ομίλου ΔΕΗ. Μέχρι το 2026, οι ΑΠΕ θα αποτελούν το 68% του συνόλου της εγκατεστημένης ισχύος 13,1 GW, ποσοστό που θα προέρχεται από οργανική ανάπτυξη και συνεργασίες σε Ελλάδα και Ρουμανία, καθώς και σε άλλες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Όμιλος ΔΕΗ έχει θέσει υψηλούς στόχους για τα επόμενα χρόνια. Στοχεύει σε μείωση της έντασης εκπομπών CO2 (Scope 1, 2 και 3 (cat.3)) κατά 74% μεταξύ 2021 και 2030 και μείωση κατά 42% των εκπομπών Scope 3 το 2030 σε σχέση με το 2021. Απώτερος στόχος είναι το μηδενικό καθαρό ανθρακικό αποτύπωμα (Net Zero) μέχρι το 2040.

Ο Όμιλος ΔΕΗ αποδεικνύει έμπρακτα την δέσμευσή του για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, καθώς επίσης για την πρόληψη της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας πλήρως την Περιβαλλοντική Πολιτική του. Η ΔΕΗ, στο πλαίσιο του συνολικού μετασχηματισμού της, παραμένοντας πιστή στις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της, συνεργάζεται με φορείς και οργανισμούς για την υλοποίηση δράσεων που έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) για το περιβάλλον.

Η στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ βασίζεται στο ήδη καθιερωμένο μοντέλο «Δημιουργία Διαμοιραζόμενης Αξίας» (CSV), το οποίο επικεντρώνεται στη δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας για την Εταιρεία, την Κοινωνία και το Περιβάλλον. Αυτές οι παράμετροι αποτελούν σημεία αναφοράς για την αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου, ορίζοντας έναν βασικό οδηγό για την εκπλήρωση της αποστολής και των στρατηγικών στόχων του στα ουσιαστικά θέματα βιωσιμότητας.

Στην πιο πρόσφατη αξιολόγησή του από τον διεθνή οργανισμό Carbon Disclosure Project (CDP), ο Όμιλος ΔΕΗ βαθμολογήθηκε με «Β-» σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, πετυχαίνοντας σημαντική αναβάθμιση κατά 4 βαθμίδες σε έναν μόλις χρόνο. Η ΔΕΗ επέδειξε σημαντική βελτίωση σε κρίσιμους τομείς, όπως η στρατηγική, η διακυβέρνηση και οι πρακτικές διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει τις εκπομπές CO 2 και υλοποιεί δράσεις και στις στρατηγικές που στοχεύουν στον μετριασμό του αρνητικού αντικτύπου στο κλίμα και το περιβάλλον».

