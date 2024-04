Αθλητικά

Παππούς Γιώργου Λυγγερίδη στον ΑΝΤ1: Ο Θεός να δώσει και να τους πιάσουν όλους (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο παππούς του άτυχου αστυνομικού, που έχασε τη ζωή του στα επεισόδια στου Ρέντη. Η συγκίνηση των γονιών και της αδελφής του στο άκουσμα των δεκάδων συλλήψεων.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Με δάκρυα στα μάτια άκουσαν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, για την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε σε δεκάδες συλλήψεις οπαδών, για την φονική επίθεση σε βάρος του παιδιού τους.

Σπαρακτικό είναι το μήνυμα του παππού του άτυχου αστυνομικού, που ζήτησε δικαίωση στη μνήμη του εγγονού του, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη έμαθαν από τους διμοιρίτες συναδέλφους του γιού τους, για τις 64 συλλήψεις -και την ευρεία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ- και έπεσαν με δάκρυα στην αγκαλιά τους.

Με φανερή συγκίνηση ο Αθανάσιος Λυγγερίδης, πατέρας του αστυνομικού είπε: «Έχασα έναν γιό, έναν ήρωα, αλλά απέκτησα άλλη οικογένεια, την διμοιρία του. Όλα τα παιδιά εκεί πίσω που τράβηξαν ό,τι τράβηξαν μαζί με το γιό μου»

Βούρκωσαν και οι συνάδελφοί του που εκείνο το βράδυ πάλεψαν να κρατήσουν τον 31χρονο στη ζωή, κατά την βράβευσή τους -παρουσία του υπουργού προστασίας του πολίτη- σε ειδική εκδήλωση για την οπαδική βία.

Ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη ανέφερε ακόμη: «Καίνε, σπάνε, ρημάζουν, σκοτώνουν, ποια είναι η τιμωρία; Ας γίνει ο γιός μου το ανάχωμα για μια νέα αρχή».

Συγκίνηση προκαλούν και τα λόγια του παππού του δολοφονημένου αστυνομικού, Γιώργος Λυγγερίδης, στον ΑΝΤ1: «Όλο χαμογέλαγε, από μικρό παιδί το μεγάλωσα, αστυνομικός ήθελε να γίνει. Το ήθελε, από μέσα του. Έλεγε τα καλύτερα, για την διμοιρία του, για τους αστυνομικούς, γιατί το ήθελε»

Ήταν το όνειρό του να γίνει αστυνομικός, θα πει ο παππούς του σήμερα. Όταν μπήκε στην διμοιρία των ΜΑΤ δεν φοβήθηκε, δεν παραπονέθηκε ποτέ. Ώσπου στις 7 Δεκεμβρίου του 23, σε αγώνα βόλει μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ο 31χρονος αστυνομικός έξω από το κλειστό γήπεδο του Ολυμπιακού “Μελίνα Μερκούρη” στο Ρέντη, τραυματίζεται, όταν ναυτική φωτοβολίδα χτυπά στο αριστερό του πόδι.

Η φωτοβολίδα βρίσκει αρτηρία, προκαλώντας σοβαρή αιμορραγία. Οι συνάδελφοί του παλεύουν να τον κρατήσουν στη ζωή, με φώσφορο της φωτοβολίδας να μην σβήνει. Οι γιατροί στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε προχωρούν σε ακρωτηριασμό και 20 ημέρες αργότερα ο 31χρονος αστυνομικός αφήνει την τελευταία του πνοή

Ο παππούς του 31χρονου αστυνομικού που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, ανέφερε ακόμη: «Μακάρι ο Θεός να δώσει, να τους πιάσουν όλους. Όλους να τους πιάσουν. Έχουμε χάσει το παλικάρι μας, ένας πόνος μεγάλος που δεν γιατρεύεται. Μια μεγάλη πληγή που ανοίγει και δεν κλείνει»

Υπενθυμίζεται ότι για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού έχει προφυλακιστεί ένας 18χρονος, ο οποιος βρισκόταν μεταξύ των 424 ατόμων που είχαν προσαχθεί και κατά΄την σύλληψή του αρχικώς είχε ομολογήσει την πράξη του στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάκριση για την δολοφονική επίθεση έχει ολοκληρωθεί με μόνο κατηγορούμενο τον 18χρονο, ωστόσο δεν αποκλείεται η εν λόγω δικογραφία να συσχετιστεί με την μεγάλη έρευνα της ΕΛΑΣ.





