Θάνατος βρέφους - Κως: “πρόκειται για παρεξήγηση”, λέει η γιαγιά (βίντεο)

Τι δήλωσε, η γιαγιά του βρέφους που έχασε τη ζωή του στην Κω. Για ποιον λόγο ήταν γνώριμος των αρχών ο πατέρας του μωρού.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Με σκυμμένο το κεφάλι οι γονείς του βρέφους που βρήκε τραγικό θάνατο στην Κω, οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Δίπλα τους, στα δικαστήρια βρέθηκε η γιαγιά του βρέφους. Το ζευγάρι δεν χτυπούσε το μωρό λέει στις κάμερες.

“Αν έκανε ο γιος μου ή η νύφη μου κάτι γιατί η κοπέλα είναι από τη Χαλκίδα, ας το πληρώνανε ναι, ναι να το πληρώνανε ναι πονάω ναι αλλά δεν το κάνανε όχι ρε παιδιά πάει στο τρίτο παιδί πάει έχει κι άλλο παιδί…” είπε καταρρακωμένη η γιαγιά του βρέφους.

Κι ενώ τα ζευγάρι κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο οι πληροφορίες κάνουν λόγο για βεβαρημένο παρελθόν του πατέρα του βρέφους καθώς είχε απασχολήσει τις αρχές.

Όπως είπε η μητέρα του, “δεν είναι τίποτα αυτό βρε παιδιά έχει ξεκαθαρίσει έχει γίνει μία παρεξήγηση έχει αθωωθεί ο γιος μου από εκεί”.

Ο θείος του βρέφους, επεσήμανε πως “δίνει παρόν γιατί τσακώθηκε με ένα φίλο του και ο φίλος του του έκανε μήνυση”.

Οκτώ και τέταρτο το βράδυ του Σαββάτου το ΕΚΑΒ δέχτηκε κλήση για μωρό σε κίνδυνο. Άμεσα έσπευσαν οι διασώστες, έκαναν ΚΑΡΠΑ στο μωρό αλλά ήταν αργά. Το 13 μηνών βρέφος είχε καταλήξει.

Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι στην Κω από τον τραγικό θάνατο που βρήκε το βρέφος.

Όπως λένε στον ΑΝΤ1 οι κάτοικοι έτρεξαν κατευθείαν μόλις άκουσαν τα ουρλιαχτά της μητέρας προκειμένου να βοηθήσουν.

Συγκεκριμένα ένας από τους γείτονες περιγράφει: “Ένας γείτονας, ένας φίλος εδώ ο Κώστας και μας είπε ότι το έκανε στο παιδάκι μαλάξεις και δεν μπορούσε να του δώσει ζωή, αναπνοή δεν κουνιόταν το παιδάκι και λέει στεναχωρημένος μόνο που δεν έκλαιγε και λέει πέθανε το παιδάκι, πέθανε το παιδάκι”.

Οι διασώστες μετέφεραν το μωρό στο νοσοκομείο της Κω και εκεί αρχίζει ένα νέο θρίλερ.

Η ιατροδικαστική εξέταση όμως στην οποία υποβλήθηκε το παιδί έδειξε ως αιτία θανάτου τον πνιγμό από τροφή. Οι γονείς πήραν 2ήμερη προθεσμία για να απολογηθούν.

