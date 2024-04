Τοπικά Νέα

Λακωνία: Νεκρός 25χρονος - Παρασύρθηκε από τρακτέρ

Πώς συνέβη η τραγωδία που στοίχισε τη ζωή του νεαρού άνδρα στη Λακωνία.

Τραγωδία με νεκρό έναν 25χρονο διαδραματίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (21/4) στην περιοχή του Λεήμονα στον Δήμο Ευρώτα στη Λακωνία.

Η ώρα ήταν περίπου 7:30΄ μμ, όταν τρακτέρ που οδηγούσε ένας 53χρονος Έλληνας έβγαινε από χωράφι σε αγροτικό χωματόδρομο.

Στη συρόμενη πλατφόρμα επέβαιναν τη στιγμή εκείνη ένας 25χρονος εργάτης γης από το Πακιστάν και ένα ακόμα άτομο, καθώς οι τρεις άνδρες φέρονται να πραγματοποιούσαν νωρίτερα αγροτικές εργασίες. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, την ώρα της κίνησης του γεωργικού ελκυστήρα, ο 25χρονος που στεκόταν σε σημείο της καρότσας, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος.

Ο χειριστής του τρακτέρ, όμως, δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα το συμβάν, καθώς όλα έγιναν σε κλάσματα του δευτερολέπτου, ενώ και ο θόρυβος του κινητήρα προφανώς κάλυψε τον ήχο της πτώσης κι ενδεχομένως τις φωνές του παθόντα. Συνέπεια ήταν ο άνδρας να παρασυρθεί και να λαβωθεί είτε από τον τροχό του συρόμενου είτε από μεταλλικό εξάρτημα στο κεφάλι και να υποστεί συντριπτικά τραύματα.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 25χρονο στο Νοσοκομείο Σπάρτης. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών ήταν ήδη αργά για τον άνδρα, καθώς είχε εκπνεύσει και απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο οδηγός του τρακτέρ συνελήφθη κι επρόκειτο να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης, ενώ το πρωί της Δευτέρας (22/4) με εντολή του δικαστικού λειτουργού ο 53χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: lakonikos.gr

