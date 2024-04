Κόσμος

Ονδούρα: Τεράστια ποσότητα κοκαΐνης βρέθηκε σε...βάρκες

Οι ανακοινώσεις των Αρχών για τους τόνους ναρκωτικών που βρέθηκαν στη θάλασσα.

(εικόνα αρχείου)

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ονδούρας προχώρησαν στην κατάσχεση ποσότητας 2,7 τόνων κοκαΐνης την οποία εντόπισαν πάνω σε δυο μικρά πλεούμενα και σε παραλία στις ακτές της χώρας στην Καραϊβική, έκαναν γνωστό χθες Δευτέρα.

Συνολικά, κατασχέθηκαν «2.760 πακέτα» με ναρκωτικά, βάρους ενός κιλού το καθένα, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων Σάντος Νολάσκο.

Μέρος των ναρκωτικών βρέθηκε θαμμένο σε παραλία κι οι έρευνες συνεχίζονται στην περιοχή για να εξακριβωθεί αν υπάρχουν κι άλλες ποσότητες εκεί, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Την 24η Μαρτίου, κατασχέθηκε ποσότητα 1,3 τόνου και πλέον κοκαΐνης και συνελήφθησαν δέκα φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών στην Καραϊβική.

Από τα χρόνια του 1970, η Ονδούρα είναι τμήμα των οδών μεταφοράς κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική όπου παράγεται προς τις ΗΠΑ.

Η πρόεδρος της Ονδούρας, η Σιομάρα Κάστρο, που ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο του 2022, έχει υποσχεθεί να καταπολεμήσει τη διακίνηση.

Ο προκάτοχός της, ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, εκδόθηκε και προφυλακίστηκε στις ΗΠΑ λίγο καιρό αφού εγκατέλειψε την εξουσία. Την 8η Μαρτίου, σώμα ενόρκων ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης τον έκρινε ένοχο, στην κατάληξη ιστορικής δίκης, για τη διευκόλυνση της εισαγωγής 500 και πλέον τόνων κοκαΐνης στην αμερικανική επικράτεια από το 2004 ως το 2022. Η ποινή του πρόκειται να απαγγελθεί την 26η Ιουνίου. Αντιμετωπίζει ως και ισόβια κάθειρξη.

