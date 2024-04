Πολιτική

Μαρινάκης: Με συμβολισμούς η υποψηφιότητα Μπελέρη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις ευρωεκλογές, την υποψηφιότητα Μπελέρη, τις συλλήψεις για τη δολοφονία Λυγγερίδη και την ακρίβεια.

«Μας ενδιαφέρει το ποιοι θα πάνε στην ευρωβουλή, αλλά και να έχει μεγάλο ποσοστό ευρωβουλευτών η Νέα Δημοκρατία», είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ως «σημαντικό σταυροδρόμι για τη σταθερότητα της χώρας».

Κληθείς να σχολιάσει την ανάθεση περιφερειών από τον πρωθυπουργό προς υπουργούς και το αν τα πρόσωπα έχουν να κάνουν με τα κόμματα που βρίσκονται πιο δεξιά από τη ΝΔ, εκτίμησε πως, «δεν νομίζω ότι ετεροκαθορίζεται τόσο η στρατηγική του πρωθυπουργού από τα άλλα κόμματα».

«Ο καθένας από τους 42 υποψήφιους εκπροσωπεί κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι άσημος δεν είναι άξιος. Το σημαντικό είναι ο καθένας να κομίζει από τον χώρο του εμπειρία. Όλα αυτά είναι εφόδια», είπε σχετικά με τα άτομα που από τον χώρο της τηλεόρασης βρέθηκαν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για την ευρωβουλή.

Αναφορικά με την αποστροφή της Εύης Χριστοφιλοπούλου για τον Φρέντη Μπελέρη είπε ότι, «είναι άδικο να μιλάμε για έναν υποψήφιο, αλλά είναι ένας άνθρωπος που συμβολίζει την παράβαση του κράτους δικαίου, τη μη απονομή δικαιοσύνης. Ο Φρέντη Μπελέρης ήταν ένας άνθρωπος που ανήκε στη Νέα Δημοκρατία, η οικογένειά του είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην παράταξη. Είναι ένας πολύ ισχυρός συμβολισμός. Το ότι ένας άνθρωπος με όλα αυτά που έχει περάσει δημιουργεί κύμα συμπαράστασης, δεν σημαίνει ότι, έχει ψηφοθηρικό χαρακτήρα η υποψηφιότητα».

Ερωτηθείς για το γιατί άργησαν τόσο οι συλλήψεις για τη δολοφονία Λυγγερίδη, απάντησε αρχικά πως, «με συγκλόνισαν αυτά που είπε ο πατέρας του Λυγγερίδη. Αυτή η δολοφονία, του νέου παιδιού που πήγε να κάνει τη δουλειά του και δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι του, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Είπαμε τότε ότι, πρέπει να βλέπουμε τα γήπεδα, ότι πρέπει να ξέρουμε ποιος μπαίνει στα γήπεδα. Αλλά, η βία αυτή δεν είναι μόνο μέσα στα γήπεδα, πάει και έξω από τα γήπεδα.

Δεν άργησε η Αστυνομία, έκανε αυτό που έπρεπε. Πράγματα που δεν είναι καθήκον μας να τα ξέρουμε. Η διαφορά είναι ότι, αυτό αντιμετωπίστηκε, για πρώτη φορά, συνολικά. Αντιμετωπιζόταν μέχρι τώρα μεμονωμένα».

Ο Παύλος Μαρινάκης συμπλήρωσε πως, «είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Αστυνομίας. Τώρα ξεκινά μία διαδικασία για τη δικαιοσύνη. Το κοινό χαρακτηριστικό με τη Χρυσή Αυγή είναι ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Το πρώτο είναι ότι, δεν έχουν καμία σχέση με τα γήπεδα αυτά τα άτομα και το δεύτερο είναι ότι, πολλά μικρά παιδιά βλέπουν αυτούς τους τύπους και κακώς τους ζηλεύουν, γιατί δεν βλέπουν συνέπειες, ότι περνούν τα καλύτερά τους χρόνια στις φυλακές».

Για το θέμα της ακρίβειας είπε πως, «τα στοιχεία δείχνουν ότι αποδίδουν τα μέτρα της κυβέρνησης, αλλά φαίνεται ότι, τον κόσμο δεν τον ικανοποιεί αυτό. Άρα, σκύβεις το κεφάλι και κάνεις τρία πράγματα:

Αύξηση των μισθών σταδιακά, το ξεπάγωμα των τριετιών, αλλά και στοχευμένες δράσεις όπως το επίδομα μητρότητας προς τις αγρότισσες, ενώ κοιτάμε την αύξηση του χρονικού ορίου του επιδόματος μητρότητας στις αναπληρώτριες από 3 έως 9 μήνες

Στοχευμένες παρεμβάσεις

Έλεγχοι

Παρατήρησε ότι, «σε φρούτα και λαχανικά έχουμε 23 μείωση, 7 αύξηση και τα υπόλοιπα από τα 40 στα δια επίπεδα» και είπε πως, «Θέλουμε ο πληθωρισμός μας να καταλήξει στο ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Όσο για την αντιπολίτευση, ανέφερε πως, «η επαναφορά των λεφτόδεντρων δεν έχει αξία. Το να λες ότι θα μειώσεις φόρους, χωρίς να πει πού θα βρει τα λεφτά, δεν έχει αξία. Εμείς μειώσαμε τους φόρους σε πάνω από 50 κατηγορίες. Όπου μπορούμε δημοσιονομικά, μόνο μειώνουμε φόρους.

Πήραμε παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ, μειώθηκαν οι φόροι, αλλά αυξήθηκαν τα έσοδα. Από αυτά τα 400 εκατ. προήλθαν από τον φόρο εισοδήματος, πρώτον γιατί έχουμε μεγαλύτερα εισοδήματα, δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας γιατί είμαστε πρωταθλητές στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη».

«Προφανώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι όσο οι πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Τέλος, σχολιάζοντας τις επιθέσεις για το γάμο των ομόφυλων, είπε για τη Νίκη ότι, «ασχέτως το πού ανήκει αυτό το κόμμα, που ήρθε στη Βουλή ως κόμμα της εκκλησίας, που όμως κηρύσσει την αγάπη. Πολλοί άνθρωποι εξαπατήθηκαν» και απηύθυνε κάλεσμα να ακουστεί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, χαρακτηρίζοντας συμβολική την επίσκεψή του με τον πρωθυπουργό στο Δήλεσι.

