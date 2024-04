Πολιτική

Μητσοτάκης: Η ΝΔ αγωνίζεται ώστε η Ελλάδα να γίνει Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα (βίντεο)

Τι είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του τμήματος Λαμία - Καλαμπάκα του αυτοκινητόδρομου Ε65.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στα εγκαίνια του τμήματος Λαμία - Καλαμπάκα του αυτοκινητόδρομου Ε65.

Πριν από τον πρωθυπουργό στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται στο 26ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου μίλησαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος.

Αναλυτικά η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

"Είναι μια σπουδαία ημέρα για την Κεντρική Ελλάδα, την Μακεδονία. Γνωρίζω ότι ειδικά για την δυτική Θεσσαλία πόσο σημαντικός είναι ο δρόμος αυτός και πώς αποτελούσε όνειρο πολλών δεκαετιών. 2,5 ώρες για να πάει από την Αθήνα στην Καρδίτσα, 3 ώρες για τα Τρίκαλα, προσβασισμότητα για ένα τόσο όμορφο και δοκιμασμένο κομμάτι της πατρίδας μας. Ένας δρόμος τεράστιας αναπτυξιακής σημασίας» είπε ο κ. Μητσοτάκης ξεκινώντας τον χαιρετισμό του.

«Ένα έργο που πέρασε από 40 κύματα, δοκιμάστηκε στην κρίση, έφτασε στο σημείο να είναι κολοβό με το βόρειο τμήμα να είναι σε χρηματοδοτικό κενό. Αν δεν ήταν η επιμονή της κυβέρνησης και η πολύ σκληρή διαπραγμάτευση με την Ευρωπαική Επιτροπή δεν θα το είχαμε ολοκληρώσει για να παραδοθεί εκτιμούμε σε 2 χρόνια» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Ξέρουμε καλά οτι κάθε φορά που παραδίδεται ένας αυτοκινητόδρομος μειώνεται ο αριθμός των ατυχημάτων με στόχο να έχουν μειωθεί στο μισό τα δυστυχήματα έως το 2030, συνέχισε.

Το έργο αυτό και άλλα πολλά δεν θα είχαν υλοποιηθεί χωρίς τη στήριξη της ΕΕ. Η ΝΔ είναι η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, την κράτησε στην Ευρώπη και αγωνίζεται ώστε η Ελλάδα να γίνει Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα μεταφράζοντας τη χρηματοδότηση σε απτά έργα. Εδώ βλέπετε τη συμβολή του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης

Το 2019 είχαμε δεσμευθεί να κάνουμε την Ελλάδα απέραντο εργοτάξιο και τώρα τα έργα υλοποιούνται προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Αλλά ο σχεδιασμός των μεγάλων έργων είναι μια συνεχής διαδικασίας. Κλείνουμε τις εκκρεμότητες των παρελθόντων ετών με τους αυτοκινητοδρόμους. Ταυτόχρονα δρομολογούνται και άλλα έργα περιφερειακής σημασίας.

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε όλους και όλες που έβαλαν το λιθαράκι και φυσικά την κατασκευάστρια εταιρεία που παραδίδει το νότιο τμήμα πριν τη συμβατική ημερομηνία παράδοσης. Το έργο αυτό δεν εχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχα έργα του εξωτερικού και οι κατασκευαστικές εταιρείες είναι συμμέτοχες σε μια προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης."

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει στην παρουσίαση για την αποκατάσταση ζημιών από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias», στο Μουζάκι Καρδίτσας.

Με την παράδοση των δύο νέων τμημάτων του Ε65, σε κυκλοφορία τίθενται από σήμερα το βράδυ συνολικά 136 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από τον κόμβο Καρπενησίου έξω από τη Λαμία έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Καλαμπάκας, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο της διαδρομής από την πρωτεύουσα μέχρι και τα Μετέωρα.

Σημαντικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, ενώ μια νέα αναπτυξιακή δυναμική θα δοθεί στον κορμό της χώρας.

Ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, πρόκειται για ένα έργο, το οποίο κατασκευάζει η εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Έχει συνολικό μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,3 δισ ευρώ περίπου.

Διαθέτει, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, συνδέοντας ουσιαστικά την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Οδού, ότι υπό κατασκευή βρίσκονται και τα τελευταία 46 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου που θα ξεκινούν από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας και θα φτάνουν έως και την Εγνατία Οδό, Δυτικά των Γρεβενών.

Στα 136 χλμ. στη διάθεση κάθε οδηγού βρίσκονται υπηρεσίες οδικής ασφάλειας της Κεντρικής Οδού όπως:

24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας



4ψήφιος αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 24ωρης λειτουργίας, 1075



Δωρεάν Οδική Βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης



Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 801 700 7000

