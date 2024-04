Κόσμος

Οργισμένος επιβάτης βρίζει και χτυπά αεροσυνοδούς την ώρα της πτήσης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάμεσα στους επιβάτες, βρισκόταν και ένα κοριτσάκι το οποίο είδε έντρομο τον άνδρα να βρίζει και να χτυπά τους αεροσυνοδούς.

-

Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν σε πτήση της EasyJet από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Τουρκία με έναν άνδρα σε έξαλλη κατάσταση να χτυπά αεροσυνοδούς και αστυνομικούς που προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν.

Στα σοκαριστικά πλάνα που τράβηξε κάποιος επιβάτης, φαίνεται ο άνδρας που φορά μπλούζα της Σέλτικ να χτυπά το προσωπικό τους αεροσκάφους, να φωνάζει σε έναν άλλο επιβάτη και να αντιστέκεται και στους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να τον απομακρύνουν. Μάλιστα, στο αεροπλάνο ήταν και ένα μικρό κοριτσάκι που τρομοκρατήθηκε με όλο αυτό το σκηνικό.

«Πριν ξεκινήσουν όλα, μια αεροσυνοδός προσπαθούσε να τον κρατήσει στη θέση του για 20 λεπτά», είπε ο επιβάτης.

Τα μέλη του πληρώματος βρήκαν ένα άδειο μπουκάλι βότκας στη θέση του, και υποθέτουν πως ο επιβάτης είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Εκπρόσωπος της EasyJet ανέφερε πως η αστυνομία επενέβη μπαίνοντας στο αεροσκάφος μόλις προσγειώθηκε.

«Το πλήρωμα της EasyJet είναι εκπαιδευμένο να αξιολογεί όλες τις καταστάσεις και να ενεργεί γρήγορα και κατάλληλα για να διασφαλίσει ότι η ασφάλεια των επιβατών δεν τίθεται σε κίνδυνο ανά πάσα στιγμή. Αν και τέτοια περιστατικά είναι σπάνια, τα λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και δεν ανεχόμαστε υβριστική ή απειλητική συμπεριφορά», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία. «Η ασφάλεια και η ευημερία όλων των πελατών και του πληρώματος είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας», τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ληστές ATM αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω αναρμοδιότητας δικαστηρίου

Χαλκιδική: Καρέ - καρέ η επίθεση με φτυάρι στον δημοτικό υπάλληλο (βίντεο)

Σωφρονιστικός συμμετείχε σε κύκλωμα που διακινούσε κινητά και ναρκωτικά σε φυλακή (εικόνες)