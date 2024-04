Πολιτική

Μαρινάκης εναντίον ΣΥΡΙΖΑ: Καταθέτουν υπόμνημα κατά των Σπαρτιατών ενώ έληξε η προθεσμία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί σφοδρή κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την στάση του σχετικά με το κόμμα των Σπαρτιατών.

-

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για την στάση του σχετικά με τους Σπαρτιάτες εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Επικαλούμενος όσα είπε ο βουλευτής και τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Αυλωνίτης που γνωστοποίησε ότι θα καταθέσουν σήμερα υπόμνημα κατά των Σπαρτιατών, ο κ. Μαρινάκης κάνει λόγο για "δήθεν υπερασπιστές της Δημοκρατίας, που κόπτονται για το Κράτος Δικαίου".

Επίσης, τονίζει πως η προθεσμία για την κατάθεση των υπομνημάτων έχει λήξει από τις 20 Απριλίου.

Συγκεκριμένα ο κ.Μαρινάκης αναφέρει στην ανακοίνωσή του «Μόλις χθες αναρωτιόμασταν ως κυβέρνηση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταθέσει υπόμνημα στον Άρειο Πάγο κατά του κόμματος Σπαρτιάτες. Σήμερα πήραμε την απάντηση.

Πριν από λίγο ο βουλευτής και τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Αυλωνίτης, μιλώντας σε εκπομπή στο κανάλι της Βουλής, μας ενημέρωσε ότι αποφάσισαν (και μάλιστα μετά από σύσκεψη και με τον επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο), να καταθέσουν «σήμερα κιόλας» υπόμνημα κατά των Σπαρτιατών.

Σήμερα! Ενώ η προθεσμία έχει λήξει από τις 20 του μηνός...

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απών από μια τέτοια υπόθεση που αφορά στην ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Ούτε την τελευταία μας νομοθετική πρωτοβουλία, προς αυτή την κατεύθυνση είχαν ψηφίσει, ούτε στις εθνικές εκλογές του 2023 είχαν καταθέσει υπόμνημα κατά του κόμματος Κασιδιάρη.

Οι δήθεν υπερασπιστές της Δημοκρατίας, που κόπτονται για το Κράτος Δικαίου, συκοφαντώντας την Ελλάδα στην Ευρώπη, μένουν σταθερά μόνο στα μεγάλα λόγια και στη δημιουργία εντυπώσεων. Όπως τότε που επί 4,5 χρόνια δεν έβρισκαν αίθουσα να δικαστεί η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Από επαναστατική γυμναστική και δηλώσεις χορτάσαμε. Αλλά την Δημοκρατία την υπερασπίζεται κανείς με πράξεις. επιστροφές αιτούντων ασύλου και για την λογοδοσία των υπευθύνων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τον αποκλεισμό των Σπαρτιατών αναφέρει σε ανακοίνωσή του «Η εγκληματική δράση της «Χρυσής Αυγής» αποτέλεσε ένα ισχυρό συναγερμό για τα δημοκρατικά αντανακλαστικά των πολιτικών δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου. Αποδείχθηκε μάλιστα δικαστικώς ότι τέτοιου τύπου νεοναζιστικά μορφώματα δεν μένουν στα λόγια, αλλά οργανώνονται ως δολοφονικές συμμορίες, παραβιάζουν τους κανόνες δικαίου, καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τελικά αφαιρούν ζωές. Μάλιστα οι ηγέτες αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικάστηκαν σε πολυετείς καθείρξεις για τις εγκληματικές πράξεις τους. Καμιά ψευδαίσθηση συνεπώς δεν μπορεί να παραμένει.

Η καταδίκη αυτή όμως δεν ήταν αρκετή για να κόψει το εγκληματικό τους μένος. Τα στελέχη, οι πρακτικές και η ιδεολογία της «Χρυσής Αυγής» μέσα από πολλαπλά τεχνάσματα «επιβιβάστηκαν» σε βραχύβια σχήματα και σε ήδη υπάρχον κόμμα για την λαθραία επάνοδο στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο καταδικασμένος εγκληματίας Κασιδιάρης δεν υποστήριξε απλώς κάποιο συγγενές «ιδεολογικά» κόμμα, αλλά εμφανιζόταν να είναι ένα και το αυτό, το αντιμετώπιζε ιδιοκτησιακά, θεωρούσε δε την επιτυχία του κόμματος δική του επιτυχία!

Οι «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» εισήλθαν στη Βουλή (στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023) με μέλη των συνδυασμών να προέρχονται από τον κομματικό σχηματισμό του Κασιδιάρη. Οι βουλευτές άλλωστε όπως και ο αρχηγός δεν παρέλειπαν να υπενθυμίζουν τη στενή σχέση τους με τον Κασιδιάρη και να αναγνωρίζουν ότι η είσοδός τους στη Βουλή οφειλόταν σ’ αυτόν και τη στήριξή του. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του φανερού αρχηγού Στίγκα ότι ο Κασιδιάρης υπήρξε η «κηροζίνη» στην εκλογική επιτυχία. Οι μεταγενέστερες εντάσεις στην κοινοβουλευτική Ομάδα των ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ, πάντα με επίκεντρο το ρόλο του Κασιδιάρη, προσομοιάζουν με εκείνες γύρω από τον αληθινό Αρχηγό ενός κόμματος. Μάλιστα, η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής Ομάδας τάχθηκε στο πλευρό του Κασιδιάρη και κατά του εικονικού Αρχηγού. Καταγγέλθηκε δε ότι οι βουλευτές επισκέπτονταν τον Κασιδιάρη στις φυλακές Δομοκού, στον οποίο ως αληθινό «ηγέτη» υπέβαλαν τα σέβη τους και έπαιρναν οδηγίες.

Ο «φανερός» αρχηγός Στίγκας έκανε λόγο στη Βουλή για τους βουλευτές των ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ ως καθοδηγούμενους από εξωκοινοβουλευτικά κέντρα τύπου Greek mafia. Ο Κασιδιάρης, από την άλλη, λειτουργούσε ως de facto αρχηγός του κόμματος, όταν κατέβηκε ως υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, χρησιμοποιώντας ομοιάζουσες αφίσες αλλά και παρόμοια συνθήματα, ώστε να γίνεται οπωσδήποτε η σύνδεση από το εκλογικό σώμα. Προκύπτει εξάλλου πλειάδα κοινών υποψηφίων των Σπαρτιατών και σχημάτων του Κασιδιάρη, σε εθνικές ή αυτοδιοίκητές εκλογές.

Ο Κασιδιάρης ασκούσε και εξακολουθεί να ασκεί πραγματική ηγεσία του κόμματος ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ προς το εκλογικό σώμα. Ξεκάθαρα, το κόμμα ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ είναι η «αφανής εταιρεία» του Κασιδιάρη για να ξεγλιστρήσει από τη νομοθεσία, καταστρατηγώντας τα κωλύματα που έχουν τεθεί. Άλλωστε και στο παρελθόν, σε αντίστοιχη προσπάθεια, ο Άρειος Πάγος αναγνώρισε ότι ήταν ο «μοναδικός πραγματικός αρχηγός» και τον απέκλεισε από τις εκλογές.

Πρόσφατα, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αποφάσισε, μετά την ολοκλήρωση σχετικής προκαταρκτικής εξέτασης, την άσκηση ποινικής δίωξης για το έγκλημα της εξαπάτησης εκλογέων. Υπόδικοι σ’ αυτή την δίωξη είναι αφενός οι 11 βουλευτές των ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ, αφετέρου ο Κασιδιάρης για ηθική αυτουργία, ως πραγματικός αρχηγός του κόμματος. Όλοι αυτοί εξαπατούσαν τους ψηφοφόρους οι οποίοι επέλεγαν ψηφοδέλτιο «Στίγκα» και τους έβγαινε «Κασιδιάρης»!

Σύμφωνα με το άρ. 32 π.δ 26/2012 δεν ανακηρύσσεται συνδυασμός αν στην «πραγματική ηγεσία» του συμμετέχουν πρόσωπα καταδικασμένα για ορισμένα εγκλήματα. Πραγματική ηγεσία είναι εκείνη που διαφέρει από την φανερή η οποία είναι «εικονική». Προϋπόθεση, εξάλλου, για να ανακηρυχθεί το κόμμα αποτελεί η οργάνωση και η δράση να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στην περίπτωση των «ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ» συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις αποκλεισμού, δηλ. πραγματικός αρχηγός, άλλο από τον φανερό, ο οποίος είναι καταδικασμένος.

Απ’ όλα τα παραπάνω, προκύπτει ανενδοίαστα κώλυμα του συνδυασμού «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» για την ανακήρυξη και συμμετοχή του στις προσεχείς ευρωεκλογές, καθώς ο πραγματικός αρχηγός του (Κασιδιάρης) έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Είμαστε μπροστά σε μια ακόμα προσπάθεια να βγει το ναζιστικό μόρφωμα από το λαγούμι του για να συνεχίσει την εγκληματική του δράση, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μάλιστα. Η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Η Δημοκρατία μας δεν ανέχεται μασκαρέματα, πολιτικούς μαριονέτες, εικονικούς και πραγματικούς αρχηγούς κομμάτων. Πιο πολύ όμως δεν ανέχεται νεοναζιστές να εμπαίζουν τους θεσμούς της Δημοκρατίας και να χειραγωγούν το εκλογικό σώμα. Ο κίνδυνος διασυρμού της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αποφευχθεί.

Δεν μπορεί όμως και να γίνει αποδεκτή η υποκρισία για αυτή την κατάληξη. Οι ευθύνες της ΝΔ για την «δι’ αντιπροσώπων» παρουσία του Κασιδιάρη στην Βουλή και τη νέα απόπειρά του να μπει στο ευρωκοινοβούλιο είναι μεγάλες. Η πολιτική ατολμία και η νομοθετική αβελτηρία που επέδειξε η Κυβέρνηση με τρεις αποτυχημένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είχε καταθέσει άλλη νομοθετική ρύθμιση, αποθράσυναν τους νεοναζιστές. Όπως και η μη διαψευσθείσα συνάντηση Υπουργού με ανώτατο δικαστικό για τις νομοθετικές αλλαγές.

Η αποτυχία των επιλογών της κυβέρνησης και οι ευθύνες της αποδείχτηκαν πολλαπλώς, από τη συμμετοχή του καταδικασμένου εγκληματία στις αυτοδιοικητικές εκλογές, από το έλλειμα που αναδεικνύεται για τις ευρωεκλογές αλλά και από την δίωξη που άσκησε πρόσφατα η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τους εκλεγέντες βουλευτές των Σπαρτιατών στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, ο κρατούμενος Κασιδιάρης διεξήγαγε με άνεση ένα διαρκή προεκλογικό αγώνα, μέσα από τη φυλακή, χωρίς να λάβει μέτρα η κυβέρνηση.

Η αποτυχία της Κυβέρνησης είναι εμφανής και πολυεπίπεδη. Πιστεύουμε ότι ο Άρειος Πάγος θα πράξει το σωστό προστατεύοντας τη Δημοκρατία και περισώζοντας το κύρος της εκλογικής διαδικασίας.?.»

Ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξανδρος Αυλωνίτης αναφέρει σε ανακοίνωση του: «Είναι υποκριτικό και εξοργιστικό να «κουνάει το δάκτυλο» στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης για δήθεν απουσία μας από ζητήματα που αφορούν στην ποιότητα της δικαιοσύνης, με αφορμή την υπόθεση των «Σπαρτιατών».

Ο κ. Μαρινάκης γνωρίζει καλά ότι είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, απότοκο των πολλαπλών και ανεπαρκέστατων νομοθετικών ρυθμίσεων του 2021 και 2023, που οδήγησαν στις γνωστές παλινωδίες με την εκλογή του χρυσαυγίτη Κασιδιάρη στο δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων. Τότε, είχαμε ζητήσει τη συνεργασία όλων των δημοκρατικών δυνάμεων, αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε.

Επαναλαμβάνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. καταθέτει εμπεριστατωμένο κείμενο που αναδεικνύει όλες αυτές τις ολιγωρίες και ξεκαθαρίζω ότι σε κάθε περίπτωση η Ελληνική Δικαιοσύνη δεν έχει ανάγκη από βαστάζους και από υπομνήματα.

Ας πάψει ο κ. Μαρινάκης τους βερμπαλισμούς κι ας αφήσει τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Αρνητική η Έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα - Η απάντηση του ΥΠΕΞ

Αφρικανική σκόνη: Κορυφώνεται η μεταφορά της από τη Σαχάρα (εικόνες)

Σωφρονιστικός συμμετείχε σε κύκλωμα που διακινούσε κινητά και ναρκωτικά σε φυλακή (εικόνες)