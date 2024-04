Οικονομία

Χατζηδάκης: Με νομοθετική ρύθμιση η μείωση των χρεώσεων με POS για συναλλαγές έως 10 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις. Δεν θα δοθεί παράταση, είπε ο υπουργός

-







Νομοθετική ρύθμιση που θα μειώνει κατά 50% τις χρεώσεις των τραπεζών στα POS προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Η σχετική τροπολογία αναμένεται να κατατεθεί αυτή την εβδομάδα ή το αργότερο την επόμενη στη Βουλή.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, οι χρεώσεις στα μικρά ποσά είναι μεγάλες και κατόπιν συζητήσεων αποφασίστηκε η νομοθετική ρύθμιση που θα τις μειώνει κατά 50% για ποσά έως 10 ευρώ.

Φορολογικές δηλώσεις

Για τις φορολογικές δηλώσεις ο κ. Χατζηδάκης είπε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ ότι εντός της εβδομάδας ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους και ξεκαθάρισε ότι δε θα δοθεί παράταση μετά την 31η Ιουλίου, οπότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή τους.

Ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα δοθεί παράταση στη διασύνδεση POS - ταμειακών μηχανών και πρόσθεσε ότι στις 2 Μαΐου θα εκδοθεί εγκύκλιος με όλες τις λεπτομέρειες. Συμπλήρωσε ότι η εφορία ξεκίνησε να ειδοποιεί τους 25.000 «εξαφανισμένους» που δεν έχουν κλείσει ραντεβού και πως ήδη έχουν μπει πρόστιμα.

Αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας από το 2025

Τέλος, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προανήγγειλε ότι έρχονται αλλαγές από το 2025 στα τέλη κυκλοφορίας και πιο συγκεκριμένα στα πρόστιμα που επιβαρύνουν όσους καθυστερούν την εξόφληση τους. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρόστιμο που καλούνται να πληρώσουν όσοι καθυστερούν την πληρωμή, ακόμα και για μία ημέρα, είναι ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημα που κατέχει. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι από του χρόνου το πρόστιμο να αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης πληρωμής.

Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Αρνητική η Έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα - Η απάντηση του ΥΠΕΞ

Αφρικανική σκόνη: Κορυφώνεται η μεταφορά της από τη Σαχάρα (εικόνες)

Σωφρονιστικός συμμετείχε σε κύκλωμα που διακινούσε κινητά και ναρκωτικά σε φυλακή (εικόνες)