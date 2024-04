Υγεία - Περιβάλλον

Ελλείψεις φαρμάκων - Γεωργιάδης: Υπάρχει φόβος ότι θα ξαναζήσουμε ό,τι έγινε με τον κορονοϊό (εικόνες)

Τι επεσήμανε ο Υπ. Υγείας πριν το Άτυπο Συμβούλιο Υπ. Υγείας της ΕΕ για την ευκολία με την οποία η Ευρώπη μπορεί να μείνει χωρίς φάρμακα και τα μέτρα θωράκισης των πολιτών.

Δύο βασικά ζητήματα, αυτών των ελλείψεων των φαρμάκων αλλά και των ελλείψεων επαγγελματιών υγείας που ταλανίζει όλη την Ευρώπη, συζήτησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ε.Ε., στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά την είσοδό του την Τρίτη 23 Απριλίου, στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Έχουμε μία πολύ σημαντική συνάντηση στις Βρυξέλλες αυτές τις τρεις μέρες. Πρώτον, έχουμε να συζητήσουμε για τις μεγάλες ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού, κάτι που εμφανίζεται πια σε όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε μαζί και να βρούμε τρόπους ευέλικτους για την προσέλκυση περισσότερου εργατικού δυναμικού σε αυτούς τους τομείς. Πάντοτε όμως τονίζω, σε συνεργασία με τις οικείες επαγγελματικές ενώσεις. Αυτή ήταν και είναι η θέση της Ελλάδος, ότι κάθε αλλαγή θα πρέπει προηγουμένως να έχει περάσει από εξαντλητικό διάλογο με τις οικείες επαγγελματικές ενώσεις.

Δεύτερον, η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια είχε θέσει το θέμα της ελλείψεων των φαρμάκων. Είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουν επίσης αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Είχε ξεκινήσει μία πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη για το πως τα κράτη - μέλη θα μπορέσουν να βρουν τρόπους αντιμετωπίσεως της ελλείψεως των φαρμάκων που αντιμετωπίζουν σε διάφορα είδη, αντιβιοτικά, ινσουλίνες αλλά και διάφορα άλλα είδη φαρμάκων. Νομίζω ότι η κοινή μας δράση θα αποτελέσει το κλειδί για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας και περισσότερη κάλυψη του πληθυσμού σε φάρμακα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και βεβαίως, είμαι εδώ για να συνυπογράψω με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες το μανιφέστο για την κοινή δράση που είχα εισηγηθεί στο παρελθόν ως Υπουργός Ανάπτυξης, για τη δημιουργία παραγωγής πρώτων υλών και γενικά φαρμάκων μέσα στο Ευρωπαϊκό έδαφος.

Η Ευρώπη, την εποχή της πανδημίας, κατάλαβε ότι μπορεί να μείνει εύκολα χωρίς φάρμακα. Αυτήν την έλλειψη και αυτή τη φοβία δεν πρέπει να τη ξαναζήσουμε. Με το μανιφέστο που θα υπογράψουμε - η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη που πρωταγωνιστεί σε αυτό-, θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε με κατάλληλα κίνητρα μεγάλες βιομηχανίες για την παραγωγή φαρμάκων και πρώτων υλών στο Ευρωπαϊκό έδαφος».

Στο περιθώριο της πρώτης μέρας του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Υγείας της Ε.Ε., ο κ. Γεωργιάδης είχε διμερείς συναντήσεις με την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ε.Ε. Στέλλα Κυριακίδου και με τον Υπουργό Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας Μιχάλη Διαμανό, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας Άρη Αγγελή.

