Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα.

Σήμερα, 24 Απριλίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:

Οσίων Ελισάβετ της θαυματουργού και Σάβα του Ρώσου.

Ιερομαρτύρων Αχιλλέως, Φήλικος και Φουρτουνάτου.

Μαρτύρων Βαλεντίωνος και Πασικράτους.

Σάββα στρατηλάτου του Γότθου, και των δι` αυτού πιστευσάντων 70 στρατιωτών.

Ευσεβίου, Λεοντίου, Λογγίνου, Νέωνος,Χριστοφόρου, Δημητρίου, Δανάβου και Νέσταβος.

Νεομαρτύρων Δούκα του Μυτιληναίου , του εν τη Βασιλευούση (†1564) και Νικολάου του εν Μαγνησία (†1776).

Η ανατολή του Ηλίου έγινε στις 06:37, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 20:09. Η Σελήνη είναι 16 ημερών. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης των Πειραμάτων σε Ζώα. Βίοι Αγίων Η γέννηση της Οσίας Ελισάβετ είχε προφητευτεί από άγγελο Κυρίου ο οποίος αποκάλυψε στη μητέρα της ότι θα γεννήσει κόρη η οποία θα διακριθεί για το χριστιανικό της έργο. Και πράγματι από μικρή ηλικία η Ελισάβετ διακρίθηκε στη διακονία των πτωχών και πασχόντων συνανθρώπων της. Με διάφορους τρόπους προσπαθούσε να πείσει τους πλούσιους να συνεισφέρουν στην παρηγοριά των αδυνάτων ενώ εκείνη δίδασκε, μόρφωνε και κατηχούσε δωρεάν τα παιδιά τους. Έζησε όλη της τη ζωή παρηγορώντας στενοχωρημένους και θλιβομένους και εκοιμήθη οσιακά παρέχοντας μέχρι και σήμερα παραμυθία και παρηγοριά σε όσους καταφεύγουν στη χάρη της. Ο άγιος Δούκας καταγόταν από τη Μυτιλήνη και εργαζόταν ως ράπτης σε κάποιο ραφείο της Κωνσταντινουπόλεως. Όταν κάποτε πήγε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σπίτι κάποιου Τούρκου μεγιστάνα, δέχθηκε άμεση επίθεση από την ακόλαστη γυναίκα του, αλλά ως άλλος σώφρων Ιωσήφ απομακρύνθηκε από το σπίτι της. Τότε εκείνη για να αποσείσει την ντροπή από πάνω της πήγε και συκοφάντησε τον Δούκα στο Βεζίρη ότι ο μάρτυρας προσπάθησε να τη βιάσει στο σπίτι της. Ο έπαρχος αμέσως συνέλαβε το Δούκα και τον οδήγησε μπροστά στο Βεζίρη ο οποίος με κολακείες και υποσχέσεις προσπάθησε να τον πείσει να αρνηθεί το Χριστό και να γλιτώσει τη ζωή του. Ο Δούκας πεισματικά αρνήθηκε και υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Τελικά τον έγδαραν ζωντανό και έριξαν το δέρμα του στη θάλασσα στις 24 Απριλίου 1564 στην Κωνσταντινούπολη. Πηγή: ecclesia.gr