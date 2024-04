Υγεία - Περιβάλλον

Αφρικανική σκόνη: Πώς προέκυψε, πώς αντιμετωπίζεται (βίντεο)

Τι ανέφεραν σχετικά στο "Πρωινό" του ΑΝΤ1 Δημοσθένης Σαρηγιάννης και Ματίνα Παγώνη.

Την εκτίμηση ότι στα μέσα Μαΐου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει και πάλι το μετεωρολογικό φαινόμενο της συσσώρευσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρά της, εξέφρασε την Τρίτη το πρωί ο Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μιλώντας στο «Πρωινό» και τον Γιώργο Λιάγκα. Ο κ. Σαρηγιάννης προσέθεσε: «Αφρικανική ονομάζουμε την αιολική ορυκτή σκόνη από την έρημο Σαχάρα, οποία λόγω ανέμων έχει βρεθεί κατά καιρούς σε πολλές περιοχές του πλανήτη όπως η Σκανδιναβία, αλλά ακόμα και η Ιαπωνία».

Από την πλευρά της η γιατρός παθολόγος και πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, δήλωσε: «Η αντιμετώπιση του φαινομένου της αφρικανικής ζώνης περιλαμβάνει το να μην ανοίγουμε τα κουφώματα του σπιτιού για να το αερίσουμε, παρά μόνο για πολύ λίγο, πολύ νωρίς το πρωί. Τα σωματίδια που απελευθερώνονται λόγω της σκόνης μπορούν να εισχωρήσουν στη βλεννογόνο του αναπνευστικού και να προκαλέσουν λοίμωξη ακόμα και στους υγιείς οργανισμούς. Στις μεγάλες πόλεις, μάλιστα, η αφρικανική ζώνη έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπαρκτή ρύπανση. Θα πρέπει οι ευάλωτες ομάδες, στις οποίες π.χ. περιλαμβάνονται οι διαβητικοί, οι πάσχοντες από χρόνια αναπνευστικά προβλήματα κ.ά., να μη βγουν από το σπίτι εκτός αν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος, και βέβαια σε αυτή την περίπτωση να το κάνουν πολύ γρήγορα και φορώντας πάντα μάσκα. Σοβαρός λόγος δεν είναι π.χ. το καθημερινό μας περπάτημα για λόγους γυμναστικής, κι αυτό αφορά και όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα αλλά και τους υγιείς. Μπορούμε κατ’ εξαίρεση τις συγκεκριμένες ημέρες να κάνουμε την γυμναστική μας μέσα στο σπίτι. Παρομοίως και τα παιδιά δεν χρειάζεται να εκτεθούν τις ημέρες αυτές στη σκονισμένη ατμόσφαιρα πηγαίνοντας για αθλοπαιδιές ή για άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες, ούτε π.χ. να παίξουν στην παιδική χαρά, ούτε γενικώς έξω από το σπίτι. Όσοι πάσχουν από υποκείμενο νόσημα και για οποιονδήποτε λόγο εκδηλώσουν δύσπνοια, δηλαδή αισθανθούν ότι έχουν ταχύπνοια ή/και ότι δεν έχουν “καλή αναπνοή”, θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με το θεράποντα γιατρό τους διότι ίσως χρειαστεί αλλαγή της αγωγής τους. Όσον αφορά τα συμπτώματα που μπορούμε να εκδηλώσουμε αν ενοχληθούμε από τη σκόνη, να σημειώσουμε ότι η ζάλη και ο πονοκέφαλος περιλαμβάνονται ανάμεσα στα φυσιολογικά και αναμενόμενα. Για να τα αντιμετωπίσουμε, μπορούμε να πάρουμε ως παυσίπονο λίγη παρακεταμόλη».

