Νίκος Παπανδρέου στο “Πρωινό”: Ας μπορούσα να ρωτήσω τον πατέρα μου, αν είναι περήφανος για εμένα σήμερα (βίντεο)

Τι ανέφερε για την νέα υποψηφιότητά του στις επικείμενες ευρωεκλογές αλλά και για τα δύσκολα χρόνια που πέρασαν, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Για την εκ νέου υποψηφιότητά του στις επικείμενες ευρωεκλογές, τη ζωή με το βαρύγδουπο επώνυμο Παπανδρέου αλλά και τις αναμνήσεις από την εποχή του μεγάλου έρωτα Ανδρέα Παπανδρέου – Δήμητρας Λιάνη μίλησε την Τετάρτη το πρωί ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Μεταξύ άλλων ο κ. Παπανδρέου ανέφερε ότι το επώνυμό του δεν συνεπαγόταν αυτοματοποιημένα ότι ακολουθούσε δρόμο “στρωμένο με ροδοπέταλα”. Ωστόσο παραδέχθηκε ότι εδώ και 50 περίπου χρόνια που δημοσιεύει γραφόμενά του, νιώθει να τους ασκείται έντονη κριτική και εκτιμά ότι αυτό γίνεται επειδή κάποιοι φοβούνται να αντιμετωπίσουν το όνομα “Παπανδρέου”.

Για την υποψηφιότητά του σημείωσε: «Θεωρώ ότι μπορώ να εκφράσω με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα της Ελλάδας στην Ευρωβουλή. Ζω χρόνια στο εξωτερικό και είμαι απολύτως εξοικειωμένος με το περιβάλλον των Βρυξελλών». Ερωτηθείς σχετικά με τις σχέσεις του και τη γνώμη του για τον πρώην πρωθυπουργό και αδερφό του Γιώργο Παπανδρέου, σχολίασε: Έχω πολύ καλές σχέσεις μαζί του, μετά από πολλά χρόνια που οι σχέσεις αυτές πέρασαν “τα πάνω τους και τα κάτω τους”. Ως πολιτικός εκτιμώ ότι έκανε το καλύτερο από όσα μπορούσε να κάνει με βάση την ιστορία του και τον χαρακτήρα του».

Τέλος σχετικά με την εποχή κατά την οποία ο έρωτας του πατέρα του με τη Δήμητρα Λιάνη, βρισκόταν διαρκώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ανακάλεσε στη μνήμη του: «Μου είχε πει ο πατέρας μου: Ερωτεύτηκα και κάνω τρέλες. Δεν ήταν εύκολο για έναν νέο της εποχής, καθημερινά όλος ο περίγυρός του, να συζητά τις ερωτικές περιπέτειες του πατέρα του. Στην ασθένειά του του είπα ότι ήταν ένας καταπληκτικός πατέρας και μου απάντησε: “Όχι, δεν ήμουν. Διότι έβλαψα τα παιδιά μου”». Ο κ. Παπανδρέου αποκάλυψε ότι σήμερα δεν διατηρεί καμία επαφή με την κ. Λιάνη και είπε ότι αν μπορούσε σήμερα να μιλήσει στον πατέρα του θα τον ρωτούσε: “Είσαι περήφανος για όσα κάνω σήμερα”;

