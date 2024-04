Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Η Τετάρτη φέρνει ένταση και απρόβλεπτα, αλλά στο βάθος ελπίδα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Η πανσέληνος στο σκορπιό συνεχίζει να μας οδηγεί σε “υπόγειες καταστάσεις” κι ο ουρανός να φέρνει απρόβλεπτα, ένα από τα οποία είναι, π.χ., η αφρικανική σκόνη», είπε αρχικά η αστρολόγος της εκπομπής.

«Σημασία όμως έχει να αποποιηθούμε ό,τι έχει σχέση με ένταση και ύπουλες καταστάσεις, και να χαρούμε, από τη μία το γεγονός ότι έρχονται πολύ όμορφες μέρες, κι από την άλλη το ότι αγαπημένα πρόσωπα, θα μας βοηθήσουν σε όλα», είπε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





