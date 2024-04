Αθλητικά

Ενδοοικογενειακή βία: Απέσυρε την καταγγελία η σύντροφος του μπασκετμπολίστα του Περιστερίου

Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση της συντρόφου του παίκτη του Περιστερίου.

Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση της καταγγελίας της συντρόφου του παίκτη του Περιστερίου για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Κυριακή η Αμερικανίδα εμφανίστηκε στην Αστυνομία και ανακάλεσε πλήρως όσα είχε υποστηρίξει στην πρώτη της κατάθεση την Παρασκευή.

Τα τρία βασικά κομμάτια της νέας κατάθεσής της είναι τα ακόλουθα:

Α) Το όλο περιστατικό με τις προεκτάσεις του οφείλεται σε παρεξήγηση κ παρανόηση και η ίδια από την Παρασκευή προσπάθησε να εξηγήσει ότι δεν επιθυμεί να αποδοθεί καμία κατηγορία στο σύντροφό της, ούτε να υπάρξει η διαδικασία του αυτόφωρου, όμως, αυτό έγινε αυτόματα μετά την πρώτη κατάθεση.

Β) Ξεκαθάρισε ότι ο παίκτης του Περιστερίου bwin ποτέ δεν έχει παρουσιάσει βίαιη ή επικίνδυνη συμπεριφορά στα 4 χρόνια που βρίσκονται σε σχέση.

Γ) Ποτέ στο παρελθόν δεν έχει συμβεί μεταξύ τους κάποιο περιστατικό.

Μετά τη νέα κατάθεση της Αμερικανίδας παίκτριας την Κυριακή, αυτό που απομείνει να δούμε είναι αν ο παίκτης του Περιστερίου bwin θα προβεί στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες ή αν αυτή η ιστορία θα τελειώσει κάπου εδώ.

