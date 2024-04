Πολιτική

Στάθης Φλώρος για Βελόπουλο: Αν δεν του χτύπαγα την πόρτα, θα πούλαγε ακόμα κηραλοιφές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πατέρας του ανεξάρτητου βουλευτή που κατηγορείται για την επίθεση στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την επίθεση και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.

-

Ότι ο Βασίλης Γραμμένος έσπρωξε τον Κωνσταντίνο Φλώρο κι ο ίδιος τον έπιασε από τον γιακά, υποστήριξε μέσω δήλωσή του στον ΑΝΤ1 ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος αρνείται πως γρονθοκόπησε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης.

Όπως είπε ο ίδιος, το περιστατικό ξεκίνησε μέσα στην αίθουσα του κοινοβουλίου, όταν κατά την παρέμβασή του στην ομιλία του Βασίλη Χύτα, του επιτέθηκε λεκτικά ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή ύβρεων μέσα στο κοινοβούλιο, που κατέληξε στον καβγά των δύο έξω από την αίθουσα.

«Ο Γραμμένος μας έδειχνες κινήσεις πάλης», είπε ο πατέρας του Κωνσταντίνου Φλώρου, Στάθης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» για την εποχή που ήταν στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης.

Σχετικά με την επίθεση για την οποία κατηγορείται ο γιος του, η δικηγόρος του οποίου υποστηρίζει πως δεν έγινε, ο απόστρατος αξιωματικός διατύπωσε την απορία του: «Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να σου σπάνε τη μύτη και να μην έχεις αίμα ή νάρθηκα».

Και απέδωσε τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή στη μήνυσή του προς τον Κυριάκο Βελόπουλο. «Έγινε ένα σκηνικό για να αποσιωπηθεί η άρση ασυλίας μετά από μήνυσή μου», είπε σχετικά.

Μιλώντας για τις σχέσεις του με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, το κόμμα το οποίο τον διέγραψε, είπε ότι, «ήμουν ένας από τους 5 συνιδρυτές του κόμματος, αν δεν πήγαινα να του χτυπήσω την πόρτα, θα πουλούσε ακόμα κηραλοιφές» και κατηγόρησε τον Κυριάκο Βελόπουλο πως, «προσπαθεί από παλιά να με χτυπήσει, μέσω τρολ».

«Άρχισε ένας πόλεμος για να κάνουμε συνέδριο, για να είμαστε δημοκρατικό κόμμα, όπως λεγαμε, αλλά αυτός ήθελε να είναι επ’απειρο πρόεδρος», συμπλήρωσε σχετικά.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή ο δικηγόρος του Στάθη Φλώρου και υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΛΑΟΣ, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος κατηγόρησε τον Κυριάκο Βελόπουλο πως «έχει κάνει το κόμμα του τσιφλίκι» και πρόσθεσε πως «η κόντρα συνεχίστηκε με τον γιο του, είδαμε τον προπηλακισμό και την εξύβριση με ακραίες εκφράσεις. Δεν επικροτώ τη συνέχεια, ούτε τη βία».





Ο βουλευτής της Νίκης, Νίκος Παπαδόπουλος δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ότι, ως αυτόπτης μάρτυρας είδε «μια έντονη ατμόσφαιρα κι ευτυχώς έγινε έξω και δεν είχε κάμερες, να γίνουμε διεθνώς ρεζίλι».

«’Είσαι ένα σκουπίδι’ άκουσα, όχι περί μάνας και κυνηγιόντουσαν . Όταν πήγα μου είπε μία συνάδελφος από τη ΝΔ για κεφαλοκλείδωμα. Καταδικάζω και προσβάλει βάναυσα τον ελληνικό λαό και τον κόσμο που τους ψήφισα», είπε σχετικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακή φλόγα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Καταγγελία για σβήσιμο τσιγάρου στο πρόσωπο μαθητή: “Εκπαιδευτικοί γνώριζαν πως δεν ήταν το μόνο περιστατικό”

Φρεγάτα Ύδρα: Κατέρριψε drone στον κόλπο του Άντεν