Υγεία - Περιβάλλον

Καλλιάνος - “Αττικόν”: ΕΔΕ για τον θάνατο του πατέρα του βουλευτή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις συνθήκες νοσηλείας του ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος κατέληξε. Οι καταγγελίες του βουλευτή και η απάντηση του Άδ. Γεωργιάδη.

-

Στη διενέργεια ΕΔΕ για τον θάνατο του Δημήτρη Καλλιάνου, θα προχωρήσει το Νοσοκομείο «Αττικόν», όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «Σε συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ανακοινώνουμε σήμερα 25/4/2024 το θάνατο του Δημητρίου Καλλιάνου και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Για τη διερεύνηση όλων των συνθηκών νοσηλείας του περιστατικού από την ημέρα της εισαγωγής του έως σήμερα, η Διοίκηση του Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης».

Ο πατέρας του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αντιμετώπιζε προβλήματα Υγείας και άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών. Η τελευταία περιπέτεια της υγείας του, αποτέλεσε σημεία αναφοράς, καθώς ο βουλευτής της Ν.Δ, με δάκρυα στα μάτια και έκδηλη αγανάκτηση, άφησε αιχμές εναντίον γιατρών σε δημόσιο νοσοκομείο διότι, όπως υποστηρίζει, δεν έβαλαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ούτε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας τον πατέρα του, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή καρδιάς και πλέον να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει διάκριση αν είσαι βουλευτής

«Σέβομαι έναν άνθρωπο που για να βοηθήσει τον πατέρα του, δίνει μάχη. Αυτό είναι σεβαστό, συγκινητικό και απολύτως κατανοητό και υπό την έννοια αυτή ο Γιάννης Καλλιάνος που είναι φίλος μου έχει την κατανόηση μου» είπε και πρόσθεσε ότι υπάρχει και η πλευρά του συστήματος υγείας, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας ο κ. Καλλιάνος δεν κατηγορεί το ΕΣΥ για έλλειψη γιατρών ή ότι δε βρήκε κρεβάτι στο νοσοκομείο αλλά για λανθασμένη ιατρική κρίση. «Ως υπουργός υγείας δεν εμπλέκομαι στην κρίση των γιατρών», υπογράμμισε και συμπλήρωσε ότι για μπει ασθενής σε ΜΕΘ ο θεράπων γιατρός πρέπει να τον δηλώσει σε πλατφόρμα και να ακολουθηθεί η διαδικασία μεταφοράς στην κοντινότερη.

«Το πρώτο κριτήριο είναι ο ασθενής διασωληνωμένος», διευκρίνισε ο κ. Γεωργιάδης τονίζοντας στη συνέχεια ότι για να μπει ασθενής σε ΜΕΘ «δεν υπάρχει διάκριση αν είσαι βουλευτής».

Ο Κούγιας ανέλαβε την εκπροσώπηση της οικογένειας Καλλιάνου

Σε ανακοίνωση του, το δικηγορικό γραφείο του κ. Κούγια, αναφέρει τα εξής: Ο κος Γιάννης Καλλιάνος, η μητέρα του και ο αδελφός του ανέθεσαν στον επικεφαλής του γραφείου μας κο Αλέξιο Κούγια την νομική τους εκπροσώπηση στην υπόθεση που έχει δημοσιοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες από τον κο Γιάννη Καλλιάνο και αφορά τις συνθήκες νοσηλείας και τις ιατρικές επιλογές γιατρών γνωστού νοσοκομείου της Αθήνας, όπου νοσηλεύτηκε ο πατέρας του και μετά από μια σειρά ακρωτηριασμών, ενώ αρχικά οι γιατροί του νοσοκομείου τον είχαν διαβεβαιώσει ότι η κατάσταση της υγείας του πατέρα του ήταν τέτοια που δεν κινδύνευε η ζωή του σε καμία περίπτωση, τελικώς υπέστη ανακοπή, ακολούθως περιήλθε σε κωματώδη κατάσταση και σήμερα έχασε την ζωή του.

Το δικηγορικό μας γραφείο με τους συνεργάτες του και τη βοήθεια ειδικών ιατροδικαστών, αφού λάβουμε στην κατοχή μας τον ιατρικό φάκελο τον οποίον θα μελετήσουν οι επιστημονικοί συνεργάτες μας θα προσχωρήσουμε στις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες κατά όλων των υπευθύνων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόνοια: Επεισοδιακή καταδίωξη από ταράτσα σε ταράτσα (εικόνες)

Τροχαίο δυστύχημα στην Ημαθία

Γιώργος Γεννηματάς: ο εμπνευστής του ΕΣΥ