JukeBooks: Αudiobook για το Ειδικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας

Το JukeBooks και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου δημιουργούν audiobook για το Ειδικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας.

Το JukeBooks στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης συνεργάστηκε με το 1o Δημοτικό Σχολείο Διονύσου, για την ηχογράφηση audiobook που διδάσκεται στο Ειδικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας, ως δεύτερο βιβλίο στο μάθημα της Ιστορίας.

Το βιβλίο «Ο Οδυσσέας και η Καλυψώ στην Μινωική Κρήτη» το οποίο έχει συγγραφεί από τη διευθύντρια του 1ου Δ. Σ. Διονύσου, Κα Κατσούγκρη Αναστασία, αποτελεί τη βάση προγράμματος Συνεκπαίδευσης που υλοποιούν τα δύο σχολεία κατά το σχολικό έτος 2023- 2024.

Η ηχογράφηση του audiobook πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μαθητών από τη Β, Γ και Δ δημοτικού, καθώς και αφηγητή της JukeBooks. Τα παιδιά επισκέφθηκαν τα γραφεία της εταιρίας στις αρχές του Μάρτη, συνοδεία δασκάλων και γονέων και ξεναγήθηκαν στα studio παραγωγής. Έπειτα, αφηγήθηκαν με αξιοθαύμαστο επαγγελματισμό και περίσσιο ενθουσιασμό το κείμενο που τους ανατέθηκε. Η ηχογράφηση στέφτηκε με επιτυχία και ολοκληρώθηκε με γλυκίσματα και παιδικά χαμόγελα.

Ο κος Παναγιώτης Ματσικούδης, Διευθυντής Marketing JukeBooks, ανέφερε «η ηχογράφηση αυτού του audiobook είναι μέρος της κοινωνικής προσφοράς που έχουμε ξεκινήσει να αναπτύσσουμε στη JukeBooks. Ως νέα επιχείρηση και η εταιρία που ουσιαστικά σύστησε τα audiobooks στο ελληνικό κοινό, θεωρούμε σημαντικό να κάνουμε τα audiobook προσιτά σε όλα τα μέλη της κοινωνίας. Είμαστε, λοιπόν, εξαιρετικά χαρούμενοι για τη συγκεκριμένη συνεργασία και περήφανοι που μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των μαθητών του Ειδικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας».

Η κα Αναστασία Κατσούγκρη, Διευθύντρια του 1ου Δ. Σ. Διονύσου και συγγραφέας, μέλος της ΠΕΛ (Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών), δημιουργός του βιβλίου δήλωσε «To εν λόγω βιβλίο παρουσιάζει τις περιπέτειες του τυφλού Οδυσσέα και της βλέπουσας Καλυψώς στο παλάτι του Μίνωα στην εποχή του Χαλκού. Μεταφράστηκε στη γραφή Brail και χρησιμοποιείται ως βάση στο πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης που υλοποιείται φέτος στο σχολείο μας. Θέλοντας να δείξουμε έμπρακτα την αποδοχή και τον σεβασμό μας στους μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών, αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε και τους δικούς μας μικρούς μαθητές σε θέματα ισότητας, ενσυναίσθησης, συμπερίληψης και αποδοχής της διαφορετικότητας, υλοποιούμε από κοινού με το Ειδικό Σχολείο Τυφλών, το εν λόγω πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης. Ευχαριστούμε θερμά το JukeBooks για την ευγενική χορηγία της παραγωγής του audiobook, το οποίο θα διατεθεί αφιλοκερδώς από το σχολείο και τους μαθητές μας που με τόσο μεράκι συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, για να διευκολύνουν τους τυφλούς συμμαθητές τους στην διαδικασία της εκμάθησης της Ιστορίας».

Λίγα λόγια για το JukeBooks

Το JukeBooks, είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobook στα ελληνικά. Προσφέρει απεριόριστη πρόσβαση σε συλλογή από εκατοντάδες ηχογραφημένα βιβλία, Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, σε συνεργασία με είκοσι από τους μεγαλύτερους Ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Η πλατφόρμα αποτελεί μια εναλλακτική μορφή ψυχαγωγίας που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, καθώς περιλαμβάνει audiobook για παιδιά, εφήβους και φυσικά ενήλικους.

