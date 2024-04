Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν γίνεται η Βουλή να μετατρέπεται σε αρένα του μποξ (εικόνες)

Τι είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

«Να αναλογιστούν όλοι πολύ προσεκτικά αν πράγματι θέλουμε κόμματα στη Βουλή, που πρεσβεύουν την ωμή βία και το μισαλλόδοξο ρατσιστικό λόγο με διχασμό και μίσος» κάλεσε τους ψηφοφόρους μέσω συνέντευξης, που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτη στον ΣΚΑΙ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κληθείς να σχολιάσει το χθεσινό επεισόδιο ανάμεσα στους βουλευτές Φλώρο και Γραμμένο στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «το χθεσινό επεισόδιο είναι ανατριχιαστικό και αποκαλυπτικό. Δεν γίνεται ο ναός της Δημοκρατίας να γίνεται αρένα του μποξ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Πρόεδρο της Βουλής για την αντίδραση του».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αποκαλυπτικό για το τι συμβαίνει στο χώρο της ακροδεξιάς πολυκατοικίας και έκανε λόγο για ένα συνοθύλευμα κομμάτων στημένο με ψέματα και βία. Μάλιστα, κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ότι ξέχασε να υποβάλλει υπόμνημα κατά της συμμετοχής του κόμματος «Σπαρτιάτες» τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο κόμμα είναι εκτός εκλογικής διαδικασίας χάρη σε ρύθμιση, που ψήφισε και στήριξε η Νέα Δημοκρατία τονίζοντας ότι ο φασισμός δεν πολεμιέται μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις και υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά του Πάνου Καμμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο πρωθυπουργός τον κατηγόρησε για εμπορευματοποίηση της χριστιανικής πίστης χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες και διχαστικές τις προτροπές να μην επισκεφθούν τους ναούς όλοι όσοι ψήφισαν υπέρ της νομοθέτησης της ισότητας του πολιτικού γάμου. «Δεν μπορούν να λένε ότι εκπροσωπούν την πίστη, πήραν απαντήσεις και από την Εκκλησία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος μάλιστα εκ νέου στο χθεσινό περιστατικό της χειροδικίας ανάμεσα στους δύο βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «όποιος είδε τι έγινε Βουλή καταλήγει στο συμπέρασμα κατά πόσον αυτά τα κόμματα είναι εκπρόσωποι του Χριστιανισμού και του πατριωτισμού. Κυκλοφορούν πολλοί πατριώτες του γλυκού νερού». Ο πρωθυπουργός επέμεινε πως το κυβερνών κόμμα βρίσκεται απέναντι στους Σπαρτιάτες από την πρώτη στιγμή και μέσω συγκεκριμένων πράξεων και δήλωσε δικαιωμένος «από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μόρφωμα αποκλείεται από τις Ευρωεκλογές».

Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε προς τους εκλογείς, που σκέφτονται να ψηφίσουν κόμματα στα δεξιά της ΝΔ καλώντας τους να δουν τη συνολική εικόνα και να μην καταφύγουν σε «ανέξοδα μηνύματα». Απαντώντας για τα εκλογικά διλήμματα, που επιστρατεύει εν όψει Ευρωεκλογών, ο πρωθυπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι όταν τα άλλα κόμματα μετατρέπουν τις Ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσουμε το έργο μας με την ίδια ορμή.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε πολυσυλλεκτικό το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ και επέμεινε ότι θέλει το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα θέτοντας ως πήχη των επικείμενων Ευρωεκλογών το ποσοστό, που απέσπασε η ΝΔ στις προηγούμενες Ευρωεκλογές. «Αυτό, που με ενδιαφέρει είναι να εκλέξω όσο το δυνατόν περισσότερους ευρωβουλευτές», είπε χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «ακούω ήδη τα αιτήματα για πρόωρες εκλογές, αλλά είναι παράδοξο να ζητά κάποιος πρόωρες εκλογές, όταν έχει πήχη στο 17% αλλά αυτό δεν αφορά εμένα. Εμείς θέλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα αλλά αν δεν είναι καλό θα γίνει πιο δύσκολη η ζωή μας, ούτε θα πέσει η κυβέρνηση ούτε θα έχουμε εκλογές».

Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι πως θα τελειώσουμε με την οπαδική βία

Ερωτηθείς για την εν εξελίξει έρευνα κατά της οπαδικής βίας ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «δυσκολεύομαι να σχολιάσω μία δικαστική έρευνα, έχουμε κάνει πολλά πράγματα για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας, αλλά μερικές φορές κάποιες σταγόνες ξεχειλίζουν το ποτήρια. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι διεξήχθη μία πολύ εμπεριστατωμένη έρευνα με μεγάλη εχεμύθεια. Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη ότι θα τιμωρηθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί όπου κι αν αυτοί βρίσκονται».

Επέμεινε, δε ότι η κατάσταση στα γήπεδα είναι καλύτερη σήμερα και επανέλαβε ότι θα τιμωρήσουμε τους ενόχους. «Για πρώτη φορά έχουμε κάθε λόγο να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα τελειώσουμε με την οπαδική βία. Όταν το κράτος θέλει να επιβάλει τη νομιμότητα μπορεί να το κάνει» επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για τη δολοφονία της Κυριακής έξω από το Αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων ο πρωθυπουργός έκανε λόγο «για μεγάλη στεναχώρια και μεγάλο θύμο γιατί ήταν γροθιά στο στομάχι».

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι όλα έγιναν λάθος χαρακτηρίζοντας αυτό που έγινε μία τραγωδία, ωστόσο εκτίμησε ότι πρόκειται και για περιστατικό μεγάλης αφύπνισης γνωστοποιώντας ότι μόνο τον Απρίλιο έχουμε 1245 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία. «Στη μνήμη της Κυριακής έχουμε υποχρέωση να τρέξουμε πιο γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά.